Хоккеист Никита Гусев стал лучшим бомбардиром в истории СКА.

На счету российского нападающего 371 (122 + 249) очко в 320 матчах за СКА.

Напомним, что в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с «Сочи» Гусев забросил первую шайбу после возвращения в команду.

Встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу СКА.

Таким образом, санкт-петербургский клуб с 49 очками занимает первое место в Западной конференции. «Сочи» с девятью очками располагается на 11-й строчке.

Ранее главный тренер сборной России Алексей Жамнов сообщил, что приглашение Гусева в состав национальной команды на Кубок Первого канала будет зависеть от формы нападающего.