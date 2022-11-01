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Жамнов оценил возможность участия Гусева в Кубке Первого канала

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Главный тренер сборной России Алексей Жамнов сообщил, что приглашение хоккеиста СКА Никиты Гусева в состав национальной команды на Кубок Первого канала будет зависеть от формы нападающего.
Жамнов оценил возможность участия Гусева в Кубке Первого канала
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Мы всех игроков КХЛ держим в поле зрения. Что касается Гусева, то всё-таки он пропустил довольно много времени. Посмотрим, как он вернётся», — цитирует Жамнова ТАСС.

1 ноября игрок подписал контракт с хоккейным клубом СКА в статусе свободного агента.

В сезоне-2021/22 форвард провёл за СКА 31 матч в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 35 (10 + 25) очков.

Ранее Гусев рассказал о желании вернуться в сборную России по хоккею.

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