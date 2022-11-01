Знарок: не сказал бы, что «Ак Барс» на разных уровнях с ЦСКА
- © ООО «СКП "Татнефть - Ак Барс"»
«Жалко, что отдали эту игру, команда была настроена на победу. Всё шло от индивидуальных ошибок… Не сказал бы, что мы на разных уровнях с ЦСКА», — приводит слова Знарка пресс-служба «Ак Барса».
Встреча проходила на «Татнефть Арене» в Казани и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.
В составе ЦСКА заброшенными шайбами отметились Андрей Светлаков (40-я минута), Никита Нестеров (45-я) и Максим Мамин (57-я). У «Ак Барса» отличились Дмитрий Кагарлицкий (20-я) и Илья Сафонов (53-я).
ЦСКА с 37 очками занимает второе место в Западной конференции. «Ак Барс» с 24 очками располагается на девятой строчке в Восточной конференции.
Ранее главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров поделился эмоциями от матча с «Ак Барсом».