Знарок: не сказал бы, что «Ак Барс» на разных уровнях с ЦСКА

Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок поделился эмоциями от матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с ЦСКА.

«Жалко, что отдали эту игру, команда была настроена на победу. Всё шло от индивидуальных ошибок… Не сказал бы, что мы на разных уровнях с ЦСКА», — приводит слова Знарка пресс-служба «Ак Барса».

Встреча проходила на «Татнефть Арене» в Казани и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

В составе ЦСКА заброшенными шайбами отметились Андрей Светлаков (40-я минута), Никита Нестеров (45-я) и Максим Мамин (57-я). У «Ак Барса» отличились Дмитрий Кагарлицкий (20-я) и Илья Сафонов (53-я).

ЦСКА с 37 очками занимает второе место в Западной конференции. «Ак Барс» с 24 очками располагается на девятой строчке в Восточной конференции.

Ранее главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров поделился эмоциями от матча с «Ак Барсом».