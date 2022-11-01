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Фёдоров: ждали матча с «Ак Барсом», для нас это хороший соперник

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Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров поделился эмоциями от матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с «Ак Барсом».
Фёдоров: ждали матча с «Ак Барсом», для нас это хороший соперник
  • globallookpress.com
  • © Daniel Felipe Kutepov

«Хорошая, быстрая игра, обе команды продемонстрировали хорошие скорости… У нас идёт определённая серия, но ребята на этом не зацикливаются. Мы ждали этого матча, для нас это хороший соперник, побольше бы таких игр», — приводит слова Фёдорова пресс-служба ЦСКА.

Встреча проходила на «Татнефть Арене» в Казани и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

В составе ЦСКА заброшенными шайбами отметились Андрей Светлаков (40-я минута), Никита Нестеров (45-я) и Максим Мамин (57-я). У «Ак Барса» отличились Дмитрий Кагарлицкий (20-я) и Илья Сафонов (53-я).

ЦСКА с 37 очками занимает второе место в Западной конференции. «Ак Барс» с 24 очками располагается на девятой строчке в Восточной конференции.

Ранее сообщалось, что «Авангард» в гостях обыграл «Спартак» в матче КХЛ. 

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