«Это уже не спорт, а политика»: как в России отреагировали на отказ Боснии и Герцеговины от матча со сборной РФ

В Футбольном союзе Боснии и Герцеговины объявили о переносе товарищеского матча со сборной России, который должен был состояться 19 ноября в Санкт-Петербурге. Глава организации Вико Желькович не исключил, что игра может состояться в будущем, но не назвал конкретных дат. В РФС были готовы к такому варианту развития событий и отметили, что на план предстоящего учебно-тренировочного сбора это решение не повлияет.

«Они оказались под сильнейшим прессингом»

В сложившейся международной обстановке поиск соперников для сборной России по футболу превратился в серьёзную проблему. Весьма показательной в этом отношении получилась история несостоявшегося противостояния с Боснией и Герцеговиной. В начале сентября стороны достигли договорённости о проведении товарищеского матча, однако спустя всего полтора месяца стало известно о его переносе на неопределённый срок.

Футбольный союз страны официально уведомил, что игра не состоится 19 ноября. По итогам заседания исполкома организации её глава Вико Желькович подчеркнул, что матч, возможно, пройдёт в будущем.

В РФС на произошедшее отреагировали спокойно, сообщив, что предполагали такой вариант развития событий и заранее занялись поиском других соперников.

«План предстоящего учебно-тренировочного сбора не будет нарушен, предполагается проведение двух игр. Первым соперником станет Таджикистан, второй будет объявлен в ближайшее время», — отметили в службе коммуникаций РФС.

В свою очередь, почётный президент организации Вячеслав Колосков счёл отказ боснийцев политическим жестом и предположил, что они вынуждены были пойти на него из-за беспрецедентного давления.

«Как только услышал о противоборстве двух сторон Футбольного союза Боснии и Герцеговины, мне стало ясно, что никакого матча не будет. Понятно, что в этом плане они оказались под сильнейшим прессингом со стороны других федераций. Ну это уже не спорт, а политика. Тут футболом вообще не пахнет», — приводит слова функционера «Спорт-Экспресс».

Да и главный тренер отечественной национальной команды Валерий Карпин ещё на днях предполагал, что встреча, скорее всего, не состоится.

«Это не мои проблемы, кто с кем договаривается и почему что‑то не происходит», — посетовал специалист.

Как уже говорилось, возможная отмена противостояния не стала сюрпризом, ведь лидеры балканского коллектива Миралем Пьянич и Эдин Джеко объявили о нежелании лететь в Россию. Позже к ним присоединились и другие партнёры, в частности ранее выступавший за «Ростов» Деннис Хаджикадунич. Спортсмены упирали на то, что их мнения о выборе соперника никто не спрашивал. Резко против высказался и член исполкома ФСБиГ Азмир Хусич, пообещавший сделать всё, чтобы игра не состоялась.

Внесла свой вклад и Украинская ассоциация футбола, потребовавшая от УЕФА и ФИФА не допустить её проведения. Однако боснийцы до последнего тянули с ответом и в результате так и не решились на отказ от игры, объявив лишь о её переносе.

Договорённость с Таджикистаном и переговоры с Узбекистаном

Между тем новым соперником подопечных Карпина станет сборная Таджикистана. Матч пройдёт 17 ноября в Душанбе.

Уровень оппонента достаточно скромный. Он занимает лишь 108-е место в рейтинге ФИФА и ни разу не играл в финальных стадиях крупных международных турниров. Однако в следующем году коллектив Петара Шегрта ждёт дебют на Кубке Азии. Пробиться туда удалось во многом благодаря расширению числа участников до 24.

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Звёзд в составе команды тоже нет. Большинство местных исполнителей выступает в Азии или не в самых сильных европейских чемпионатах. Выделяется лишь защищавший цвета нескольких российских клубов Парвизджон Умарбаев, уже шесть лет играющий в Болгарии. С «Локомотивом» из Пловдива он даже завоевал три трофея: два Кубка страны и один Суперкубок.

Зато приезд подопечных Карпина гарантированно станет для Таджикистана праздником. По мнению пресс‑атташе местной федерации Фаридуна Салиева, он вызовет огромный интерес, поскольку хозяева давно не встречались с соперниками подобного уровня, а с Россией не играли ни разу.

«Всё‑таки это четвертьфиналист чемпионата мира. В этом году наша сборная впервые в истории пробилась в финальную часть Кубка Азии. И товарищеский матч с Россией послужит хорошим этапом подготовки к турниру. Согласно подписанному договору, обе стороны обеспечивают участие в предстоящей встрече в Душанбе в максимально сильных составах», — подчеркнул Салиев.

Тепло высказался о гостях и защитник «Сурхон Термиз» Зоир Джурабоев, поставивший их в один ряд со сборными Австралии и Японии и назвавший наложенные на страну санкции ФИФА и УЕФА несправедливыми.

На этом серия встреч с азиатскими командами с постсоветского пространства может не закончиться. По информации СМИ, проведение матча с Ираном в ноябре также маловероятно по причине загруженного графика последних. А потому новым возможным оппонентом россиян называют Узбекистан, с которым они могут сыграть на выезде 20-го числа. Не стал опровергать данную информацию и Карпин.

«Разговоры ведутся. А как договорятся, если договорятся, то объявят. Если первый матч 17‑го, то самое раннее, когда сможем сыграть второй, — 20 ноября. На крайний случай — 19‑го», — подчеркнул тренер.

«Нужно привыкать к новым реалиям»

Для опрошенных RT экспертов перенос встречи с Боснией и Герцеговиной на неопределённый срок сюрпризом также не стал. Более того, бывший капитан отечественной сборной Александр Мостовой считает, что в ближайшее время не согласятся играть с ней и другие коллективы Старого Света.

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«Когда пошла первая волна отказов со стороны боснийских звёзд, я сразу сказал, что ничего не будет. Кто-то начал говорить, мол, не поедут эти, поедут другие. Постойте, но это ведь сборная страны. Уверен, что и остальные местные футболисты не согласились бы играть с Россией. Конечно, с точки зрения спорта в произошедшем нет ничего хорошего. Но нам нужно привыкать к новым реалиям и противостоять Таджикистану и Киргизии», — посетовал Мостовой.

Согласился с ним и известный тренер Андрей Кобелев. Он заявил, что как минимум до 2024 года встречи с европейскими сборными практически исключены.

«Отказ боснийцев говорит только о том, что до 2024-го никто точно не станет играть с нами. И это касается не только официальных соревнований, но и контрольных встреч. Нас уже не допустили к отборочному этапу Евро-2024. Но когда все ограничения снимут, подопечные Карпина вновь смогут играть с сильнейшими», — выразил надежду специалист.

При этом, по его словам, несмотря на все запреты, сборная всё равно должна собираться и регулярно играть даже с не самыми мощными оппонентами.

«Уровень сборной в первую очередь зависит от уровня футболистов, которые защищают её цвета. И если в своих клубах они потеряют возможность ориентироваться на хорошие европейские коллективы, класс будет неизменно понижаться. Чтобы понимать, где мы находимся, необходимо проводить международные встречи… Да, мы вынуждены вариться в собственном соку, но нельзя ограничиваться собственным чемпионатом и закрываться от всего мира», — добавил тренер.

А Мостовой высказался о другой проблеме, с которой могут столкнуться отечественные футболисты после отмены санкций. Играя со скромными азиатскими коллективами и регулярно одерживая победы, они рискуют не потянуть европейский уровень.

«Понятно, что такие встречи негативно скажутся на подопечных Карпина. Но поймём мы это только тогда, когда УЕФА и ФИФА снимут бан, если это произойдёт в ближайшее время. Увы, таких гарантий сейчас никто не даст. Одно дело, когда ты выступаешь в своей «деревне» и там не оставляешь никому шансов, а другое — попасть на реально крепких соперников. После побед над уступающими в классе оппонентами будет легко почувствовать себя королями, и возвращение может оказаться болезненным», — подытожил эксперт.