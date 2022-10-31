Агент Головина: Саша всегда с удовольствием едет играть за сборную и ждёт этого вызова
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«Саша всегда с удовольствием едет играть за сборную и всегда ждёт этого вызова. Для него нет никакой разницы, официальная ли это игра или товарищеская. Просто вы сами знаете, что есть логистические моменты и ещё ряд моментов, которые сейчас связаны», — цитирует Клюева Metaratings.ru.
Сборная России начнёт учебно-тренировочный сбор 12 или 13 ноября. Расширенный состав команды, в который попадут 30 футболистов, будет объявлен в начале следующей недели. В окончательный список попадут 25—26 игроков.
Сборная России 17 ноября сыграет в гостях с командой Таджикистана. Планируется, что 20 ноября должен пройти контрольный матч со сборной Узбекистана.
Ранее бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал предстоящий товарищеский матч с национальной командой Таджикистана.