Агент Головина: Саша всегда с удовольствием едет играть за сборную и ждёт этого вызова

Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, рассказал, ожидает ли футболист вызова в сборную России на предстоящие товарищеские матчи.

«Саша всегда с удовольствием едет играть за сборную и всегда ждёт этого вызова. Для него нет никакой разницы, официальная ли это игра или товарищеская. Просто вы сами знаете, что есть логистические моменты и ещё ряд моментов, которые сейчас связаны», — цитирует Клюева Metaratings.ru.

Сборная России начнёт учебно-тренировочный сбор 12 или 13 ноября. Расширенный состав команды, в который попадут 30 футболистов, будет объявлен в начале следующей недели. В окончательный список попадут 25—26 игроков.

Сборная России 17 ноября сыграет в гостях с командой Таджикистана. Планируется, что 20 ноября должен пройти контрольный матч со сборной Узбекистана.

Ранее бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал предстоящий товарищеский матч с национальной командой Таджикистана.