Мостовой: России что с Таджикистаном играть, что со сборной легионеров РПЛ — одно и то же

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал предстоящий товарищеский матч с национальной командой Таджикистана.

«Вариант с Таджикистаном… А что ещё делать? Киргизия, Таджикистан, Узбекистан — команды, с которыми мы сейчас можем играть. России что с Таджикистаном играть, что со сборной легионеров — одно и то же. Только на матч с Таджикистаном лететь надо, народу придёт много», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Сборная России начнёт учебно-тренировочный сбор 12 или 13 ноября. Расширенный состав команды, в который попадут 30 футболистов, будет объявлен в начале следующей недели. В окончательный список попадут 25—26 игроков.

Сборная России 17 ноября сыграет в гостях с командой Таджикистана. Планируется, что 20 ноября должен пройти контрольный матч со сборной Узбекистана.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин допустил, что выступающие в Европе футболисты не сыграют за сборную России в ноябре.