Карпин допустил, что выступающие в Европе футболисты не сыграют за сборную России в ноябре
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«Думаю, что легионеры не приедут. Из-за логистики, из-за того, что их чемпионаты останавливаются и они будут в отпусках. Тут тоже смысла вызывать нет», — цитирует Карпина «Матч ТВ».
Сборная России начнёт учебно-тренировочный сбор 12 или 13 ноября. Расширенный состав команды, в который попадут 30 футболистов, будет объявлен в начале следующей недели. В окончательный список попадут 25—26 игроков.
Сборная России 17 ноября сыграет в гостях с командой Таджикистана. Планируется, что 20 ноября должен пройти контрольный матч со сборной Узбекистана.
Европейские чемпионаты возьмут паузу на время проведения чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре в ноябре — декабре.
Ранее Карпин заявил, что сборная России по футболу сыграет в ноябрьских матчах двумя разными составами.