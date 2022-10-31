Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой объяснил, как на сборной России скажутся матчи со слабыми соперниками.

«Понятно, что встречи с не самыми сильными азиатскими командами негативно скажутся на подопечных Валерия Карпина. Но поймём мы это только тогда, когда УЕФА и ФИФА снимут все ограничения, если это произойдёт в ближайшее время. Увы, таких гарантий сейчас никто не даст. Одно дело, когда ты выступаешь в своей «деревне» и там не оставляешь никому шансов, а другое — попасть на реально крепких соперников. После побед над уступающими в классе оппонентами будет легко почувствовать себя королями, и возвращение может оказаться болезненным. Всё-таки мы живём в Европе. Сейчас, смотря Лигу чемпионов, вспоминаю своё детство, когда у нас даже не было телевизоров и происходящее там казалось космосом. Ловлю себя на мысли: «А мы ведь этого лишились», — заявил Мостовой RT.

Ранее Мостовой прокомментировал информацию, что сборная Боснии и Герцеговины отказалась от проведения товарищеского матча с национальной командой России.