Мостовой: европейские сборные с Россией играть не станут

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал информацию, что сборная Боснии и Герцеговины отказалась от проведения товарищеского матча с национальной командой России.

«Честно говоря, никаких эмоций не испытал. Думаю, ещё недели две-три назад все понимали, что матч не состоится. Когда пошла первая волна отказов со стороны боснийских звёзд, я сразу сказал, что его не будет. Кто-то начал говорить, мол, не поедут эти, поедут другие. Постойте, но это ведь сборная страны. Уверен, что и остальные местные футболисты не согласились бы играть с Россией. Конечно, с точки зрения футбола в произошедшем нет ничего хорошего. Но нам нужно привыкать к новым реалиям и противостоять Таджикистану и Киргизии. К сожалению, европейские сборные в ближайшее время гарантированно с нами играть не станут», — заявил Мостовой RT.

Ранее в РФС предполагали перенос матча сборной России с Боснией.