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В РФС предполагали перенос матча сборной России с Боснией

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В пресс-службе Российского футбольного союза сообщили, что предполагали возможный перенос матча сборной России с командой Боснии.
В РФС предполагали перенос матча сборной России с Боснией
  • РИА Новости

«РФС заранее предполагал возможность переноса матча с Боснией и Герцеговиной на более поздний срок, поэтому заранее прорабатывал различные варианты проведения встреч с другими соперниками», — приводит слова службы коммуникаций РФС «Спорт-Экспресс».

Также в пресс-службе уточнили, что тренировочный план сборной России не будет нарушен.

Игра с Боснией должна была состояться 19 ноября в Санкт-Петербурге.

Сборная России начнёт учебно-тренировочный сбор 12 или 13 ноября. Расширенный состав команды, в который попадут 30 футболистов, будет объявлен в начале следующей недели. В окончательный список попадут 25—26 игроков.

Сборная России 17 ноября сыграет в гостях с командой Таджикистана. Планируется, что 20 ноября должен пройти контрольный матч со сборной Узбекистана.

Ранее Карпин предположил, что матчей со сборными Боснии и Ирана не будет.

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