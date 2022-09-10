«Решение принимают не игроки»: боснийцы Джеко и Пьянич призвали отменить товарищеский матч со сборной России

Капитан сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко и полузащитник Миралем Пьянич высказались против проведения товарищеского матча со сборной России. По их словам, футбольный союз страны при принятии решения не прислушался к мнению спортсменов. А член исполкома организации Азмир Хусич пообещал сделать всё возможное, чтобы встреча не состоялась. Отечественные тренеры к такой реакции общественности отнеслись спокойно. Борис Игнатьев обратил внимание, что боснийская футбольная федерация одобрила проведение встречи, а Ринат Билялетдинов предложил РФС в случае отказа продолжить поиски спарринг-партнёра на 19 ноября.

Футбольный союз Боснии и Герцеговины в пятницу, 9 сентября, объявил о достижении договорённости с РФС о проведении товарищеского матча в Санкт-Петербурге. При этом боснийские СМИ сообщили, что встреча была одобрена УЕФА: если верить этой информации, в организации пока не поставили крест на сборной России и остаются теоретические шансы принять участие в отборе на Евро-2024.

Однако против матча с коллективом Валерия Карпина высказался капитан сборной Эдин Джеко.

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«Я всегда выступал только за мир. Футбольный союз знает моё мнение. К сожалению, не я принимаю решения о том, с кем будет играть национальная команда, но у меня есть своя чёткая позиция, которая не включает в себя участие в этой встрече», — цитирует форварда «Интера» Klix.

Остался недоволен спарринг-партнёром и полузащитник «Аль-Шарджа» Миралем Пьянич. Как отметил футболист, руководство организации спрашивало его мнение по данному вопросу, но в итоге не прислушалось к позиции спортсмена.

«Я сказал то, что думал, а потом был удивлён другим решением. Оно неудачное! У меня нет слов. Когда сборная начинает хорошо играть, всегда что-то идёт не так», — приводит слова Пьянича Sportske.ba.

В самом союзе против матча с Россией проголосовал только вице-президент Ирфан Дурич. Однако он оказался не единственным человеком в организации, кому не понравилась идея поехать в Санкт-Петербург. Так, член исполкома ФСБиГ Азмир Хусич пообещал сделать всё возможное, чтобы игра не состоялась.

«Пока Россия находится в изоляции, мы должны вести себя так, как нас просят. А то получается, что все сумасшедшие, а мы самые умные. Нельзя портить отношения с другими из-за России. По крайней мере, с продвинутым западным миром. Наш долг воспротивиться этому матчу», — заявил Хусич.

А Украинская ассоциация футбола обратилась в УЕФА и ФИФА с требованием не допустить проведения товарищеского матча.

«Напоминаем, что из-за военной агрессии России против Украины все российские команды были отстранены от участия во всех международных официальных соревнованиях ФИФА и УЕФА. В такой ситуации решение Федерации футбола Боснии и Герцеговины выглядит так, будто оно направлено на поддержку действий и поступков российского правительства на Украине по продолжению войны», — говорится в письме УАФ.

Впрочем, в России спокойно отнеслись к такой реакции Запада на товарищеский матч, который должен стать первым для национальной команды с европейской страной с 24 февраля. Валерий Карпин предложил журналистам обращаться за комментариями к боснийцам. «Я тут при чём? Звоните им и спрашивайте», — приводит слова главного тренера «РБ Спорт».

В то же время бывший наставник сборной России Борис Игнатьев не видит ничего страшного в происходящем. По его мнению, вместо Джеко и Пьянича найдутся другие спортсмены, которые захотят отправиться в Санкт-Петербург.

«Решение принимают не игроки, а Футбольный союз Боснии и Герцеговины. И руководство наверняка предварительно заручилось поддержкой на европейском уровне. УЕФА дал им возможность провести такую встречу, самостоятельно они точно на это бы не пошли. А у футболистов контрактные обязательства только с клубами, в сборной такого нет. И дальше уже вопрос к игрокам. Если кто-то не хочет ехать, возьмут других. У нас раньше был Дзюба, теперь он не выступает за национальную команду. Но это же не значит, что сборная перестанет существовать», — сказал специалист в интервью RT.

Как отмечает Игнатьев, на позицию ФСБиГ может повлиять только отказ всего коллектива встречаться с Россией.

«Наверняка руководители организации перед принятием решения всё обдумывали. И для нас радостный момент в том, что завеса потихоньку приоткрывается. А футболистов много. У каждого из них свои желания и стремления. Один хочет играть, другого не устраивают финансовые условия, кто-то боится получить травму, выпасть из основного состава. Поэтому я бы не стал обращать внимание на слова двух-трёх человек, пусть даже и великих по меркам Боснии и Герцеговины», — добавил заслуженный тренер РСФСР.

Экс-наставник «Локомотива» Ринат Билялетдинов не столь уверен в проведении матча, как Игнатьев. По его мнению, на спорт сегодня слишком сильно влияет общественное мнение.

«Сейчас же на первом месте везде политика. Наверняка футбольным чиновникам уже высказали свои пожелания. Давление идёт. Я в этом не вижу ничего нового. В первый раз, что ли? Когда согласие союза есть, то рекомендации на ситуацию, конечно, не повлияют. Другое дело, если все футболисты по цепочке откажутся ехать: с кем тогда играть? Не пришлют же они молодёжную команду или любителей. Поэтому, даже несмотря на позицию союза, матч может не состояться.

Как мне кажется, российская сторона должна высказать пожелание, чтобы команда Боснии и Герцеговины состояла из легионеров или футболистов уровня не ниже местной высшей лиги. А дальше их федерация получит подтверждение от каждого спортсмена. Так, наверное, будет правильно. Если они все побегут, как крысы с корабля, — ради бога. Ещё раз увидим их европейскую солидарность. Не будем же мы с резервом играть? Когда возглавлял вторую сборную, у нас даже не было мыслей проводить матч с основным составом, встречались с молодёжкой», — объяснил Билялетдинов RT.

При этом специалист добавил, что в случае отказа сборной Боснии и Герцеговины от матча в Санкт-Петербурге сильно расстраиваться не стоит. РФС просто нужно продолжать поиски команды для спарринга.

«Встретиться с «Амкалом»? Настолько утрировать ситуацию всё-таки не надо. Просто сборная России пока будет на паузе и продолжит искать те команды, которые дадут согласие на встречу. И с Киргизией сыграем, и с Ираном — это хорошая сборная, участник чемпионата мира. Пока ветер не переменится, подобное будет происходить. Вечное озирание по сторонам, вклинивание политики. Такие времена у нас сегодня. Но в любом случае из этой ситуации нужно выходить с гордостью, честью и развивать свой спорт. Мне, конечно, легко рассуждать, я вырос в другое время. Тогда на первом месте стоял чемпионат СССР, а еврокубки были лишь дополнением. Матчи внутреннего первенства считались более престижными. Нужно сделать свои турниры самодостаточными, как Английская премьер-лига и НХЛ. Развивать своё», — отметил тренер.

Вариант спарринг-партнёра сразу же предложил бывший защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович. По его мнению, команда Сербии точно не откажется от товарищеской встречи.

«Не знаю, как можно охарактеризовать такое поведение боснийцев. Опять какую-то роль в отказе играет политика. Сейчас такие страны, как Босния и Герцеговина, находятся под контролем Америки и Запада. Такое их поведение вполне логично. Думаю, России стоит договориться с Футбольным союзом Сербии о проведении товарищеского матча. Сейчас российской команде нужна игровая практика, а сербы не кинут РФС, как пытаются боснийцы», — приводит слова футболиста Sport24.