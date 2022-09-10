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УАФ потребовала от УЕФА и ФИФА не допустить проведения матча Россия — Босния и Герцеговина

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Украинская ассоциация футбола (УАФ) обратилась в УЕФА и ФИФА с требованием не допустить проведения товарищеского матча Россия — Босния и Герцеговина
УАФ потребовала от УЕФА и ФИФА не допустить проведения матча Россия — Босния и Герцеговина
  • Gettyimages.ru

«Напоминаем, что все российские команды были отстранены от участия во всех международных официальных соревнованиях ФИФА и УЕФА. В такой ситуации решение Федерации футбола Боснии и Герцеговины выглядит так, будто оно направлено на поддержку действий и поступков российского правительства на Украине», — говорится в заявлении.

Также в заявлении организация просит пересмотреть решение.

Матч между сборными должен пройти в Санкт-Петербурге 19 ноября. Сборная России также сыграет с командами Киргизии и Ирана. Матч с Киргизией пройдёт 24 сентября в Бишкеке.

УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги Наций, а также принял решение не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.

Ранее член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Михаил Гершкович прокомментировал недовольство футболистов сборной Боснии и Герцеговины тем, что команда должна провести товарищеский матч со сборной России.

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