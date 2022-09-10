Газзаев: для сборной России очень важно, чтобы были международные игры

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал недовольство игроков сборной Боснии и Герцеговины товарищеским матчем с Россией.

«Если есть договорённость, то матч обязательно пройдёт. Для нашей сборной очень важно, чтобы были международные игры. Тем более УЕФА разрешил провести товарищеские матчи. Если кто-то не хочет участвовать, то это только его проблема, а не всей сборной», — приводит слова Газзаева «Спорт-Экспресс».

Он также заявил, что на матч приедут те, кто в этом заинтересован. По его словам, эти заявления не более чем лозунги.

Матч должен пройти в Санкт-Петербурге 19 ноября. Сборная России также сыграет с командами Киргизии и Ирана. Матч с Киргизией пройдёт 24 сентября в Бишкеке.

УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также принял решение не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.

Ранее председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв прокомментировал нежелание некоторых футболистов сборной Боснии и Герцеговины провести товарищеский матч с национальной командой России.