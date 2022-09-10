Свищёв не считает, что все футболисты сборной Боснии против матча с Россией

Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв прокомментировал нежелание некоторых футболистов сборной Боснии и Герцеговины провести товарищеский матч с национальной командой России.

«Не думаю, что все футболисты не хотят играть матч с Россией. Тем более это товарищеский матч. Мы надеемся, что этот матч состоится и футболисты приедут в Россию. Хотя есть силы, которые делают всё, чтобы он не состоялся», — приводит слова Свищёва «Спорт-Экспресс».

Он также отметил, что этим матчем необходимо доказать, что спорт вне политики и политических разногласий. По его совам, он ожидает красивой и честной игры.

Матч должен пройти в Санкт-Петербурге 19 ноября. Сборная России также сыграет с командами Киргизии и Ирана. Матч с Киргизией пройдёт 24 сентября в Бишкеке.

УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также принял решение не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.

Ранее капитан сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко заявил, что не поддерживает решение провести товарищеский матч с национальной командой России.