Колосков считает, есть реальная вероятность отмены матча Босния и Герцеговина — Россия
- РИА Новости
«Есть реальная вероятность отмены матча. Но борьба будет продолжаться. Сейчас в это дело вмешаются политики. Будем надеяться, что здравый смысл победит. Боснийская сторона неоднократно подтверждала, что матч состоится. Уже были обговорены финансовые условия», — приводит слова Колоскова «Спорт-Экспресс».
Матч должен пройти в Санкт-Петербурге 19 ноября. Сборная России также сыграет с командами Киргизии и Ирана. Матч с Киргизией пройдёт 24 сентября в Бишкеке.
УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также принял решение не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.
Ранее бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев отреагировал на недовольство игроков сборной Боснии и Герцеговины товарищеским матчем с Россией.