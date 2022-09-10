Колосков считает, есть реальная вероятность отмены матча Босния и Герцеговина — Россия

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков отреагировал на недовольство игроков сборной Боснии и Герцеговины матчем с национальной команды России.

«Есть реальная вероятность отмены матча. Но борьба будет продолжаться. Сейчас в это дело вмешаются политики. Будем надеяться, что здравый смысл победит. Боснийская сторона неоднократно подтверждала, что матч состоится. Уже были обговорены финансовые условия», — приводит слова Колоскова «Спорт-Экспресс».

Матч должен пройти в Санкт-Петербурге 19 ноября. Сборная России также сыграет с командами Киргизии и Ирана. Матч с Киргизией пройдёт 24 сентября в Бишкеке.

УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также принял решение не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.

Ранее бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев отреагировал на недовольство игроков сборной Боснии и Герцеговины товарищеским матчем с Россией.