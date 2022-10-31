Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев рассказал, почему сборная России должна проводить товарищеские матчи.

«Уровень сборной России в первую очередь зависит от уровня футболистов, которые защищают её цвета. И если в своих клубах они потеряют возможность ориентироваться на хорошие европейские коллективы, класс будет неизменно понижаться. Чтобы понимать, где мы находимся, необходимо проводить международные встречи. Поэтому я просто убеждён, что, несмотря на все запреты, национальная команда должна собираться и играть, пусть уровень оппонентов сейчас оставляет желать лучшего. Да, мы вынуждены вариться в собственном соку, но нельзя ограничиваться собственным чемпионатом и закрываться от всего мира», — заявил Кобелев RT.

Ранее бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал информацию, что сборная Боснии и Герцеговины отказалась от проведения товарищеского матча с национальной командой России.