Масалитин считает, что в отмене матча Россия — Босния нет ничего страшного

Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин отреагировал на информацию о том, что сборная Боснии и Герцеговины отказалась от проведения товарищеского матча с национальной командой России.

«Понятно, что это политическое решение. Было понятно, что матч не состоится, когда начались разговоры об отмене игры. Сегодня Босния и Герцеговина не может определять свою политику. Ничего страшного нет в том, что этой игры не будет», — приводит слова Масалитина «Газета.Ru».

Игра с Боснией должна была состояться 19 ноября в Санкт-Петербурге.

Сборная России начнёт учебно-тренировочный сбор 12 или 13 ноября. Расширенный состав команды, в который попадут 30 футболистов, будет объявлен в начале следующей недели. В окончательный список попадут 25—26 игроков.

Сборная России 17 ноября сыграет в гостях с командой Таджикистана. Планируется, что 20 ноября должен пройти контрольный матч со сборной Узбекистана.

Ранее в РФС предполагали перенос матча сборной России с Боснией.