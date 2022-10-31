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Федерация футбола Таджикистана: сборная России должна сыграть сильнейшим составом

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В Федерации футбола Таджикистана сообщили о деталях договорённости со сборной России.
Федерация футбола Таджикистана: сборная России должна сыграть сильнейшим составом
  • РИА Новости

«Это хороший соперник для нас. Наша сборная впервые в истории пробилась в финальную часть Кубка Азии — 2023. Товарищеский матч с Россией станет хорошим этапом подготовки. Согласно договору, обе команды обеспечивают участие сборных команд в товарищеском матче в максимально сильном составе», — цитирует Салиева «Матч ТВ».

Сборная России начнёт учебно-тренировочный сбор 12 или 13 ноября. Расширенный состав команды, в который попадут 30 футболистов, будет объявлен в начале следующей недели. В окончательный список попадут 25—26 игроков.

Сборная России 17 ноября сыграет в гостях с командой Таджикистана. Планируется, что 20 ноября должен пройти контрольный матч со сборной Узбекистана.

Ранее агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, рассказал, ожидает ли футболист вызова в сборную России на предстоящие товарищеские матчи.

 

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