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Кобелев: до 2024-го европейские сборные не станут играть с Россией

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Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев высказал мнение, что европейские сборные не станут играть с Россией до 2024 года.
Кобелев: до 2024-го европейские сборные не станут играть с Россией
  • © Alan Thornton

«Это стало понятно сразу после того, как несколько ведущих игроков боснийцев объявили о нежелании играть с Россией. Подлила масла в огонь Украинская ассоциация футбола (УАФ). Риск отмены встречи изначально был очень высоким. Я изначально не верил, что противостояние состоится.

Отказ боснийцев говорит только о том, что до 2024 года европейские сборные точно не станут играть с российской национальной командой. И это касается не только официальных соревнований, но и контрольных встреч. Нас уже не допустили к отборочному этапу Евро-2024. Но как только все ограничения со страны снимут, подопечные Валерия Карпина вновь смогут играть с сильнейшими», — заявил Кобелев RT.

Ранее Кобелев рассказал, почему сборная России должна проводить товарищеские матчи.

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