«В один момент всё обрубили»: гимнастка Полстяная объявила о завершении карьеры из-за конфликта с НОК Латвии

Гимнастка Елизавета Полстяная сообщила о завершении профессиональной карьеры в возрасте 19 лет. Как объяснила спортсменка в разговоре с RT, после требования НОК Латвии отказаться от гражданства РФ, а также предложения местной федерации выступать за свой счёт у неё не осталось другого выбора. По мнению многократной чемпионки мира Яны Батыршиной, в прибалтийской стране фактически сами себя ударили по рукам, лишившись сильного атлета. В свою очередь, олимпийская чемпионка Анна Гавриленко выразила надежду, что Полстяная окажется достаточно сильной, чтобы адаптироваться к новой жизни.

«Благодаря близким и семье удалось принять и пережить произошедшее»

В скандальной истории гимнастки Елизаветы Полстяной, у которой Национальный олимпийский комитет Латвии потребовал отказаться от гражданства РФ, чтобы иметь возможность продолжать выступления за сборную страны, официально поставлена точка.

Спортсменка ещё летом отказалась это делать и вернулась в Россию, а спустя несколько месяцев она объявила о завершении карьеры. Такой шаг 19-летней девушки оказался вынужденным. По её признанию, у неё был план подготовки к Олимпийским играм — 2024 в Париже и намерение стартовать на первенстве планеты — 2022. Однако отстранение от прибалтийской сборной поставило крест на её мечтах. При этом переходить в национальную команду России она также не захотела из-за другой системы правил и бюрократических сложностей.

«Эмоционально ещё месяц назад приходилось очень сложно. Но благодаря близким и семье удалось принять и пережить произошедшее. К сожалению, такая ситуация сложилась, и было единственное верное решение. Я его приняла и ни о чём не жалею, значит, так было надо», — заявила Полстяная в разговоре с RT.

Теперь уроженка Юрмалы сосредоточится на тренерской работе. Сейчас она трудится в Москве в спортивном клубе «Спартак».

«Встала на новый путь. Режим постоянных тренировок и выступлений был привычным образом жизни. Соревновательные эмоции и адреналин как наркотик для профессиональных спортсменов — этого не хватает. Это чувство не только было, но и останется на какое-то время. Я находилась на эмоциональном подъёме, настраивалась на ЧМ и на следующий важный сезон. Получается, в один момент всё обрубили», — добавила Елизавета.

Она также призналась, что из Федерации художественной гимнастики Латвии с ней больше никто не контактировал. Осталось без внимания функционеров и её объявление об уходе из спорта. Иначе повели себя бывшие партнёрши.

«Секретарь федерации гимнастики перестала выходить со мной на связь, даже когда я задавала ей какие-то вопросы. От них реакции никакой не последовало. Некоторые девочки из сборной Латвии написали, выразили сожаление и слова поддержки», — рассказала Полстяная.

Она также отметила, что во Всероссийской федерации художественной гимнастики ей пока не предлагали никакую работу. При этом глава организации и наставник сборной России Ирина Винер ранее отмечала, что, если спортсменка свяжется с ней, она подумает насчёт сотрудничества.

«Поставили условие: я должна переехать в Латвию»

Вдвойне обидно в нынешней ситуации, что карьера девушки оборвалась фактически на взлёте. В отсутствие россиянок и белорусок она вполне могла выстрелить на крупных международных соревнованиях. Так, ей удалось громко заявить о себе на последнем чемпионате Европы в Тель-Авиве.

Там она заняла достаточно высокое, 12-е место в многоборье, которое обеспечило Латвии максимальное представительно на ЧМ, а также едва не взяла медаль в упражнении с обручем. Елизавета заняла обидное четвёртое место, всего на 0,3 балла отстав от представительницы Болгарии Боряны Калейн.

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Добиться хорошего результата ей не помешали даже вынужденный переезд в Латвию и смена тренера, на которые ей пришлось пойти ради возможности продолжать выступления за сборную страны.

«В середине марта мне поставили условие: я должна переехать, поскольку спортсмены олимпийской команды не имеют права выступать и тренироваться в России. Через неделю после этого звонка перебралась в Латвию и начала сотрудничать с другим специалистом... Три с половиной месяца работала там — слава богу, получился хороший контакт с новым наставником. Этот период был очень сложным для меня», — рассказывала спортсменка.

Она регулярно приезжала в Юрмалу отдыхать вместе с семьёй, но жила и занималась художественной гимнастикой в России. Когда стало понятно, что выиграть конкуренцию здесь будет сложно, девушка решилась на переход в сборную Латвии.

«После выступления на «Балтийском обруче», международных соревнованиях в Риге, меня заметили. Поступило сразу два предложения: от Израиля и Латвии. Мы приняли второе, поскольку мне эта страна близка. Я там родилась, плюс каждое лето туда ездили отдыхать. У родителей много друзей. Поэтому начали процедуру получения гражданства. Я проходила всё полностью, сдавала экзамен на знание латвийского языка. И только в 2018-м получила документы», — отмечала Полстяная.

Тогда же она дебютировала на юниорском первенстве континента. Спустя год она впервые поехала на взрослый ЧЕ, а также ЧМ, где не сумела отобраться в финал многоборья.

В 2021-м она претендовала на попадание на Олимпийские игры в Токио. Хотя пробиться на главное спортивное событие четырёхлетия не удалось, Полстяная громко заявила о себе на Кубке мира. Например, на этапе в Ташкенте она стала пятой в многоборье, а также пробилась в финалы четырёх упражнений.

Летом этого года Елизавета готовилась к ЧМ-2022 в ранге лидера национальной команды, но выступить на турнире было не суждено. В августе НОК Латвии, по её словам, потребовал отказаться от гражданства РФ ради возможности представлять страну на международных турнирах.

Позже в местных СМИ опровергли эту информацию. Якобы гимнастку никто к этому не принуждал, но она больше не могла претендовать на поддержку из бюджета. В Латвийской федерации это подтвердили.

«Все соревнования за свой счёт... Мы поставлены в сжатые сроки по заявкам, надо в кратчайший срок понять, что и как у нас с командой, 17 августа мы должны подать именную заявку на ЧМ», — приводил ТАСС слова генерального секретаря организации Натальи Прокофьевой.

В свою очередь, спортсменка заверила, что дело вовсе не в деньгах. По её словам, ей сорвали подготовку к турниру и к тому же потребовали принять участие в специальной контрольной тренировке.

«Если бы я сейчас вернулась и готовилась к ЧМ за свой счёт, я бы занималась тоже за свой счёт, так как за единственный достойный зал, который оплачивал олимпийский союз, мне также бы пришлось платить самой», — отмечала Полстяная в эфире «Матч ТВ», комментируя свой отказ выступать за Латвию.

«В Латвии сами себя ударили по рукам»

По мнению опрошенных RT экспертов, в сложившейся ситуации у спортсменки не оставалось другого выбора, кроме как завершить карьеру. Так, олимпийская чемпионка Анна Гавриленко призналась, что была бы удивлена, если бы вопрос с НОК Латвии и местной федерацией решился положительно.

«Честно говоря, уже сложно чему-то поражаться. Скажу так: больше бы удивилась, если бы произошло иначе и Полстяную оставили в сборной Латвии. А ведь Елизавета не один год защищала честь страны. Конечно, ничего хорошего в том, что политика вмешивается в спорт, нет, но у нас подобное происходит не первый год. Как бывшая спортсменка понимаю, насколько обидно проходить через такое. Мне её жалко. В то же время Полстяная могла продолжить тренироваться в России. Уверена, наша страна её точно бы поддержала», — отметила Гавриленко.

Также она дала коллеге совет, как не сломаться психологически после вынужденного ухода. «Сильный духом человек вполне способен пережить этот этап адекватно. Чем быстрее Полстяная адаптируется к произошедшему, тем легче и проще ей будет двигаться по жизни», — добавила Гавриленко.

В свою очередь, чемпионка мира Яна Батыршина выразила удивление действиями спортивных властей Латвии. Она считает, что в прибалтийском государстве в обозримом будущем не появится гимнасток такого уровня.

«Было ожидаемо, что ей не позволят защищать честь Латвии на международных соревнованиях, если она не откажется от гражданства РФ. Но она этого делать не стала. Все родственники и друзья у Елизаветы живут здесь. Ужасно обидно, ведь она приносила стране медали, в том числе ей удалось достойно выступить на чемпионате Европы — 2022, где она едва не взяла бронзу в обруче. Для местной сборной это невероятное достижение. И вот так с ней обошлись. Фактически сами себя ударили по рукам. А ведь Полстяная вполне могла выступить на Олимпийских играх и попасть там в десятку сильнейших многоборья», — предположила Батыршина.

Она также отметила, что, хотя о выступлении за сборную России речи не идёт, спортсменке следует обратиться во Всероссийскую федерацию художественной гимнастики, где ей могут предложить варианты сотрудничества.

«Представляю, насколько сложно сейчас приходится Елизавете. Тем более в отсутствие россиянок и белорусок девушки её уровня получили возможность побороться за медали крупных турниров, на которые раньше не могли и рассчитывать. Уходить в такой момент обидно вдвойне. Мне очень жаль Полстяную. Незнакома с ней лично, но следила за её выступлениями и могу сказать, что она очень хорошая, качественная гимнастка», — добавила Батыршина.