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Полстяная — о завершении карьеры: в один момент всё обрубили

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Латвийская гимнастка Елизавета Полстяная прокомментировала решение завершить профессиональную карьеру.
Полстяная — о завершении карьеры: в один момент всё обрубили
  • Gettyimages.ru

«Режим постоянных тренировок и выступлений был привычным образом жизни. Соревновательные эмоции и адреналин — как наркотик для профессиональных спортсменов, этого не хватает. Это чувство не только было, но и останется на какое-то время. Я находилась на эмоциональном подъёме, настраивалась на чемпионат мира и на следующий важный сезон. Получается, в один момент всё обрубили. Эмоционально ещё месяц назад приходилось очень сложно. Но благодаря близким и семье удалось принять и пережить произошедшее», — рассказала гимнастка.

Ранее Яна Батыршина отреагировала на завершение карьеры латвийской гимнастки Елизаветы Полстяной.

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