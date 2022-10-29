Полстяная — о завершении карьеры: в один момент всё обрубили

Латвийская гимнастка Елизавета Полстяная прокомментировала решение завершить профессиональную карьеру.

«Режим постоянных тренировок и выступлений был привычным образом жизни. Соревновательные эмоции и адреналин — как наркотик для профессиональных спортсменов, этого не хватает. Это чувство не только было, но и останется на какое-то время. Я находилась на эмоциональном подъёме, настраивалась на чемпионат мира и на следующий важный сезон. Получается, в один момент всё обрубили. Эмоционально ещё месяц назад приходилось очень сложно. Но благодаря близким и семье удалось принять и пережить произошедшее», — рассказала гимнастка.

Ранее Яна Батыршина отреагировала на завершение карьеры латвийской гимнастки Елизаветы Полстяной.