Батыршина: о выступлении Полстяной за сборную России речи не идёт

Серебряный призёр Олимпийских игр по художественной гимнастике Яна Батыршина отреагировала на завершение карьеры латвийской гимнастки Елизаветы Полстяной.

«Представляю, насколько сложно сейчас приходится Елизавете. Тем более, в отсутствие россиянок и белорусок девушки её уровня получили возможность побороться за медали крупных турниров, на которые раньше не могли и рассчитывать. Уходить в такой момент обидно вдвойне. Мне очень жаль Полстяную. Незнакома с ней лично, но следила за её выступлениями и могу сказать, что она очень хорошая, качественная гимнастка. Точно знаю, если Лиза обратится во Всероссийскую федерацию художественной гимнастики, ей обязательно помогут и предложат различные варианты. Но понятно, что о выступлении за сборную речи не идёт», — заявила Батыршина.

Ранее Анна Гавриленко отреагировала на завершение карьеры гимнастки Елизаветы Полстяной.