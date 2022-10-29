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Батыршина: о выступлении Полстяной за сборную России речи не идёт

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Серебряный призёр Олимпийских игр по художественной гимнастике Яна Батыршина отреагировала на завершение карьеры латвийской гимнастки Елизаветы Полстяной.
Батыршина: о выступлении Полстяной за сборную России речи не идёт
  • РИА Новости

«Представляю, насколько сложно сейчас приходится Елизавете. Тем более, в отсутствие россиянок и белорусок девушки её уровня получили возможность побороться за медали крупных турниров, на которые раньше не могли и рассчитывать. Уходить в такой момент обидно вдвойне. Мне очень жаль Полстяную. Незнакома с ней лично, но следила за её выступлениями и могу сказать, что она очень хорошая, качественная гимнастка. Точно знаю, если Лиза обратится во Всероссийскую федерацию художественной гимнастики, ей обязательно помогут и предложат различные варианты. Но понятно, что о выступлении за сборную речи не идёт», — заявила Батыршина.

Ранее Анна Гавриленко отреагировала на завершение карьеры гимнастки Елизаветы Полстяной.

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