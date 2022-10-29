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Гимнастка Полстяная завершила карьеру после ухода из сборной Латвии

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Бывшая российская гимнастка Елизавета Полстяная объявила о завершении карьеры после ухода из сборной Латвии.
Гимнастка Полстяная завершила карьеру после ухода из сборной Латвии
  • РИА Новости

«Я завершаю профессиональную карьеру. Решение о завершении карьеры приняла давно, но смогла сказать только сегодня. Основная причина завершения — мой уход из сборной Латвии. В спорте ничего загадывать нельзя, однако у меня был план подготовки к отбору на Олимпийские игры в Париже. Чемпионат Европы был моим последним стартом, где я ещё представляла Латвию, после августа я уже нигде не выступала, поддерживала форму, надеясь на какое-то решение», — приводит слова Полстяной ТАСС.

По словам гимнастки, она не планировала выступать за сборную России.

«Здесь новые правила в гимнастике, совсем другая система, плюс очень много нюансов с переходом в другую команду после того, как ты выступал за страну на чемпионатах мира и Европы. Поэтому не обращалась о переходе во всероссийскую федерацию», — сказала она.

19-летняя россиянка последние четыре года выступала за сборную Латвии. Из-за политической ситуации Латвия отказалась финансировать гимнастку для участия в международных соревнованиях. Также национальная федерация Латвии требовала от Полстяной отказаться от гражданства России.

Ранее генеральный секретарь Федерации гимнастики Латвии Наталия Прокофьева прокомментировала уход Полстяной из сборной.

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