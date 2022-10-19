«Эти речи лишь вложены в его уста»: в России сочли политизированным выступление Баха во время генассамблеи АНОК

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах объявил, что рекомендации об отстранении россиян и белорусов от международных соревнований сохраняются, так как это защищает спорт от вмешательства политики. В России рассуждения немца подвергли критике. Дмитрий Свищёв и Вячеслав Фетисов назвали Баха непоследовательным, а Ирина Винер призвала делать альтернативу Олимпийским играм и не обращать внимания на происходящее в МОК.

В Сеуле началась генеральная ассамблея Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК). Главным событием первого дня стало выступление президента МОК Томаса Баха, касавшееся ситуации с допуском российских и белорусских атлетов, а также официальных лиц к спортивным событиям. Немецкий чиновник в очередной раз заявил, что время снимать санкции с двух стран ещё не пришло.

При этом он обратился к представителям тех НОК, которые выступают за исключение россиян из большинства спортивных организаций, с призывом не подрывать единства олимпийского движения. А именно так и должны восприниматься заявления о бойкоте соревнований и требования исключить россиян из всевозможных спортивных организаций.

Принимает участие в работе генассамблеи и глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. Первый день заседаний он назвал непростым, но подчеркнул, что это было ожидаемо.

«Звучала и маргинальная риторика в адрес России от отдельных участников мероприятия. Однако главный, на мой взгляд, итог — это позиция подавляющего большинства НОК о недопустимости дискриминации спортсменов по политическим мотивам. Она прозвучала достаточно чётко. Это подтвердил и Бах, который дал убедительный ответ на радикальные выпады в адрес россиян и белорусов», — написал глава ОКР в своём Telegram-канале.

Он рассказал, что отечественная делегация в Сеуле проводит большое количество рабочих встреч с коллегами из МОК, НОК других стран и руководителями международных федераций. В их рамках обсуждается широкий круг вопросов актуальной повестки и последовательно разъясняется позиция ОКР.

«Видим, что наши доводы в подавляющем большинстве случаев понимают и принимают. И мы благодарны за поддержку всем, кто публично высказывается за отмену санкций в отношении наших спортсменов. И это мнение звучит всё громче», — резюмировал Поздняков.

Среди тех НОК, которые выступили за возвращение россиян и белорусов на мировую арену, были Шри-Ланка и Панама. По мнению олимпийской чемпионки Светланы Журовой, этих голосов поддержки мало, но даже они чрезвычайно важны.

«Молчание говорит о том, что все единогласны в своём отношении к России. А это далеко не так. Кулуарно многие высказывают слова поддержки, но когда дело доходит до публичного пространства, они боятся говорить. Никто не хочет оказаться под давлением, а также столкнуться с травлей в интернете. Легко проследить: кто бы ни высказался в защиту российских спортсменов, он тут же сталкивается с жёстким прессингом. Поэтому люди предпочитают отмолчаться, ведь их напрямую эта ситуация никак не касается», — заявила депутат Госдумы в разговоре с RT.

Что касается непосредственно выступления главы МОК — она выразила мнение, что тот не самостоятелен в своих решениях.

«Все эти речи спланированы не Бахом, они лишь вложены в его уста. Та же история была с допингом. Россия всегда должна быть на повестке мирового сообщества в таком контексте», — подчеркнула бывшая спортсменка.

По её словам, пока риторика МОК в отношении России не меняется, и в этом можно усмотреть лишь один минимально позитивный момент: отстранение от соревнований сохраняется в виде рекомендации, а не переходит в строгий запрет. Это означает, что любая международная федерация может принимать собственные решения. Однако готовы на это не все, так как не уверены, что смогут обеспечить полноценное проведение соревнований. Как отметила депутат Госдумы, МОК боится, что сборные начнут бойкотировать турниры, отказываться выступать и даже проявлять агрессию.

«Такое поведение вообще-то не должно быть присуще спортсменам, но политика сейчас везде, пропаганда многих стран направлена против нас, и атлеты так или иначе подвержены её воздействию. В связи с этим никто не может гарантировать, что болельщики и участники соревнований будут вести себя адекватно. И поэтому проще исключить нас, чем объяснять остальным, что такое поведение — это нарушение Олимпийской хартии. И хорошо, что есть организации, которые не придерживаются этих рекомендаций. Например, в теннисе отлично со всем справляются и как бы говорят всем остальным: мы — про спорт, а вы — нет. Никто не выдворяет из США и Канады наших чудесных хоккеистов НХЛ», — подчеркнула Журова.

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Президент Федерации художественной гимнастики России Ирина Винер, в свою очередь, заявила, что выступление Баха её «абсолютно не касается».

«У нас всё хорошо. Мы проводим свои соревнования — как внутренние, так и со странами, которые входят в БРИКС и ШОС. С Китаем у нас запланировано в этом году 500 мероприятий. Си Цзиньпин и Владимир Владимирович Путин подписали соглашение о сотрудничестве в сфере физической культуры и спорта. Нужно делать альтернативу Олимпийским играм и не обращать никакого внимания на то, что там происходит в МОК», — сообщила Винер в интервью RT.

По мнению депутата Госдумы Дмитрия Свищёва, Бах продемонстрировал свою непоследовательность, так как менял позицию уже несколько раз.

«Сначала загнал в угол МОК, сказал, что надо отстранить, потом допустить в нейтральном статусе, потом говорит, не надо полной политизации олимпийского комитета. Что значит — полной? Её не должно быть вообще. Сегодня сказал, что время снимать санкции не пришло, но пусть скажет, когда придёт. Мы в санкциях живём с 2014 года, однозначно надо продолжать работу с международными федерациями», — цитирует парламентария ТАСС.

Аналогичное мнение высказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов. Он подчеркнул, что Баху не следует навязывать свою позицию федерациям, так как они должны быть независимы.

«Мы до сих пор не получили юридически обоснованного ответа со стороны МОК, который должен объединять спорт. Он сам олимпийский чемпион, участвовал в Олимпиаде, которую многие бойкотировали в своё время. Это непоследовательная позиция. Понятно, что надо добиваться решения в пользу выступления. По моему мнению, всё, что связано с этим решением, необоснованно», — приводит слова бывшего хоккеиста «Спорт-Экспресс».

Возмутился этой позицией Баха и глава Федерации спортивной борьбы Михаил Мамиашвили. По его словам, МОК ставит руководителей федераций в безвыходное положение, когда они должны следовать решениям, с которыми не согласны.

«Насколько я знаю, большинство федераций за то, чтобы российские и белорусские спортсмены участвовали в соревнованиях. Это диктат, который, к сожалению, приводит к ограничениям на выступления. Конечно, это вопиющая вещь. Можно рассказывать всё что угодно, а мы сейчас имеем то, что имеем», — заявил Мамиашвили.

А по мнению президента Федерации спортивной гимнастики Василия Титова, эта позиция демонстрирует лишь слабость МОК.

«Мне жаль, что у них хватило решимости нас не допустить (к международным соревнованиям) и не хватает мужества вернуть обратно», — цитирует руководителя РИА Новости.