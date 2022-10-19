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Бах раскритиковал предложение НОК Дании не допускать россиян до генассамблеи АНОК

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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах раскритиковал предложение главы олимпийского комитета Дании Ганса Наторпа о недопуске российских представителей до участия в генеральной ассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК).
Бах раскритиковал предложение НОК Дании не допускать россиян до генассамблеи АНОК
  • globallookpress.com
  • © Sven Hoppe/dpa

«Когда НОК отражает ситуацию, которая происходит в датском обществе, то НОК должен помнить также о своей роли как члена глобального олимпийского движения. Именно поэтому призываю Вас задуматься об этом. Вы сейчас очевидно говорите о русских. Но нельзя говорить только о русских, датчанах, немцах или аргентинцах. Для нас есть спортсмены и спортивные организации. Мы не будем всех красить одной кистью из-за действий, которые предпринимают их правительства. Посмотрите на свои действия и подумайте, какие прецеденты вы создаёте, высказывая свою позицию», — сказал Бах.

На генеральной ассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов в Сеуле Бах заявил, что МОК рекомендует продлить отстранение россиян и белорусов.

На ассамблее также присутствуют представители ОКР и Станислав Поздняков.

Ранее сообщалось, что олимпийский комитет Шри-Ланки предложил снять санкции с россиян.

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