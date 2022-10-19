Олимпийский комитет Шри-Ланки предложил снять санкции с россиян
Он предложил внести поправки в Олимпийскую хартию для укрепления единства всего движения и снять санкции с российских и белорусских спортсменов.
На ассамблее также присутствует представители ОКР и Станислав Поздняков.
Напомним, что МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.
Ранее в МОК заявили о продлении санкций против российских и белорусских спортсменов.