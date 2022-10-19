В МОК заявили о продлении санкций против российских и белорусских спортсменов

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сообщил о продлении санкций в отношении российских и белорусских спортсменов.

«Мы оказались перед неразрешимой дилеммой. Сейчас мы не можем полностью выполнить нашу олимпийскую миссию, которая заключается в защите спортсменов и объединении всего мира через спортивные соревнования», — сказал Бах.

Он добавил, что организация всегда защищала спортсменов, когда другие отказывались с ними соревноваться по политическим причинам.

«Но сейчас единственным способом для того, чтобы продолжать выполнять нашу миссию, были рекомендации международным федерациям о неучастии спортсменов в соревнованиях только из-за их паспорта. Отменять их не время», — добавил Бах.

Напомним, что МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

30 сентября Бах предложил допустить российских спортсменов до участия в международных стартах под нейтральным флагом, если они дистанцируются от ситуации на Украине.

Ранее Станислав Поздняков заявил, что отстранение российских спортсменов может привести к расколу в олимпийском движении.