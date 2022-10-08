Поздняков считает, что отстранение российских спортсменов может привести к расколу в олимпийском движении

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал, что отстранение россиян от международных соревнований может привести к расколу в олимпийском движении.

«Многие международные спортивные организации начали понимать, что бан россиян и белорусов — это тупик, который может привести к расколу в олимпийском движении», — цитирует Позднякова ТАСС.

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

30 сентября Томас Бах предложил допустить российских спортсменов до участия в международных стартах под нейтральным флагом, если они дистанцируются от ситуации на Украине.

Ранее президент Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Йохан Элиаш заявил, что вопрос возвращения российских спортсменов на международные соревнования будет зависеть от позиции МОК.