МОК в три раза увеличил гуманитарную помощь Украине после поездки Баха летом в Киев

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что организация в три раза увеличила гуманитарную помощь Украине после его поездки летом в Киев.

«Мы видим боль украинских спортсменов, которые каждый день страдают. И мы с грустью признаем, что не можем остановить эту боль. Однако мы предпринимаем усилия по помощи нашим украинским друзьям везде, где только возможно. Для этого во время моего посещения Киева летом мы утроили фонд солидарности Украины. И эта солидарность, а также меры были с благодарностью приняты НОК Украины и высшими государственными органами страны. И в этом контексте я хотел бы поблагодарить многих из вас, кто продемонстрировал невероятную солидарность. Кто помогает увеличить в три раза фонд помощи Украине», — сказал Бах.

Напомним, что МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях спортсменов из России и Белоруссии из-за ситуации на Украине.

Ранее в МОК заявили о продлении санкций против российских и белорусских спортсменов.