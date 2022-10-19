Поздняков: благодарны всем, кто высказывается за отмену санкций в отношении российских спортсменов
- РИА Новости
- © Владимир Астапкович
«Первый день генеральной ассамблеи АНОК выдался непростым. Как и ожидалось. Звучала и маргинальная риторика в адрес России от отдельных участников мероприятия. Однако главный итог, на мой взгляд, — это позиция подавляющего большинства НОКов о недопустимости дискриминации спортсменов по политическим мотивам. Она прозвучала достаточно чётко. Это подтвердил и президент МОК Томас Бах, который дал убедительный ответ на радикальные выпады в адрес россиян и белорусов», — написал Поздняков в своём Telegram-канале.
По словам главы ОКР, делегация России в Сеуле проводит большое количество рабочих встреч с коллегами из Международного олимпийского комитета (МОК), а также национальных олимпийских комитетов других стран, руководителями международных федераций.
«Мы обсуждаем широкий круг вопросов актуальной повестки и последовательно разъясняем всем, с кем общаемся, нашу позицию. Видим, что наши доводы в подавляющем большинстве случаев понимают и принимают. И мы благодарны за поддержку всем, кто публично высказывается за отмену санкций в отношении российских спортсменов. И это мнение звучит всё громче», — написал он.
Генассамблея АНОК проходит в Сеуле с 18 по 21 октября.
Ранее в АНОК заявили, что ОКР имеет право присутствовать на генассамблее организации.