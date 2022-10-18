В АНОК заявили, что ОКР имеет право присутствовать на генассамблее организации

Исполнительный совет Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК) подтвердил, что Олимпийский комитет России (ОКР) и Национальный олимпийский комитет Белоруссии имеют право присутствовать на генеральной ассамблее организации, так как они по-прежнему признаются Международным олимпийским комитетом (МОК).

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Накануне национальные олимпийские комитеты (НОК) Дании, Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Польши, Норвегии и Швеции потребовали не допускать Россию и Белоруссию.

Вместе с тем уточняется, что Норвегия не собирается бойкотировать общее мероприятие, чтобы донести участникам генассамблеи свою точку зрения.

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что ОКР будет полноценным участником генассамблеи, которая состоится 19 и 20 октября.

Ранее в Дании выступили против допуска ОКР на генассамблею АНОК.