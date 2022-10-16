В Дании выступили против допуска ОКР на генассамблею АНОК

Глава Федерации спорта Дании (DIF) Ганс Наторп раскритиковал решение о допуске российской делегации до участия в генеральной ассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК).

«Мы не думаем, что россияне должны быть в международном спорте: ни на уровне тренеров, ни на уровне чиновников, ни на уровне спортсменов. Я не откажусь от нашего мандата и права выступать. Важно, чтобы мы были там, проводили дебаты и говорили то, что думаем», — цитирует Наторпа DR.

Он подчеркнул, что если представители Олимпийского комитета России (ОКР) будут выступать на заседании генассамблеи АНОК, то Дания может устроить дипломатическую забастовку.

«Как это происходит в ООН, где мы покидаем зал, когда россиянам дают право выступить. Мы постараемся привлечь как можно больше стран», — пояснил Наторп.

Накануне Национальные олимпийские комитеты (НОК) Дании, Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Польши, Норвегии и Швеции потребовали не допускать Россию и Белоруссию.

Вместе с тем уточняется, что Норвегия не собирается бойкотировать общее мероприятие, чтобы донести участникам генассамблеи свою точку зрения.

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что ОКР будет полноценным участником генассамблеи, которая состоится 19 и 20 октября.

Ранее Поздняков назвал допуск к отбору на Олимпиаду-2024 главной задачей ОКР.