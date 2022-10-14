Поздняков назвал допуск к отбору на Олимпиаду-2024 главной задачей ОКР
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«Задача ОКР — решить проблему участия российских спортсменов в квалификациях к Олимпиаде-2024», — заявил Поздняков.
С 13 по 16 октября во Владимире проходит Всероссийский форум олимпийских советов.
Летние Олимпийские игры 2024 года пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже.
Ранее Поздняков рассказал, что отстранение россиян от международных соревнований может привести к расколу в олимпийском движении.