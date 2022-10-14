Поздняков назвал допуск к отбору на Олимпиаду-2024 главной задачей ОКР

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков на Всероссийском форуме олимпийских советов рассказал о ключевых задачах организации согласно новой стратегии.

«Задача ОКР — решить проблему участия российских спортсменов в квалификациях к Олимпиаде-2024», — заявил Поздняков.

С 13 по 16 октября во Владимире проходит Всероссийский форум олимпийских советов.

Летние Олимпийские игры 2024 года пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже.

Ранее Поздняков рассказал, что отстранение россиян от международных соревнований может привести к расколу в олимпийском движении.