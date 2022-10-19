Узнать больше

Винер прокомментировала заявление Баха о продлении санкций против российских спортсменов

Короткая ссылка
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер национальной команды Ирина Винер прокомментировала заявление главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.
Винер прокомментировала заявление Баха о продлении санкций против российских спортсменов
  • РИА Новости

«Меня это абсолютно не касается. У нас всё хорошо. Мы проводим свои соревнования, как внутренние, так и со странами, которые входят в БРИКС и ШОС. С Китаем у нас запланировано в этом году 500 мероприятий. Си Цзиньпин и Владимир Владимирович Путин подписали соглашение о сотрудничестве в сфере физической культуры и спорта. Нужно делать альтернативу Олимпийским играм и не обращать никакого внимания на то, что там происходит в МОК», — заявила Винер в интервью RT.

Ранее в МОК заявили о продлении санкций против российских и белорусских спортсменов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить