Винер прокомментировала заявление Баха о продлении санкций против российских спортсменов

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер национальной команды Ирина Винер прокомментировала заявление главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.

«Меня это абсолютно не касается. У нас всё хорошо. Мы проводим свои соревнования, как внутренние, так и со странами, которые входят в БРИКС и ШОС. С Китаем у нас запланировано в этом году 500 мероприятий. Си Цзиньпин и Владимир Владимирович Путин подписали соглашение о сотрудничестве в сфере физической культуры и спорта. Нужно делать альтернативу Олимпийским играм и не обращать никакого внимания на то, что там происходит в МОК», — заявила Винер в интервью RT.

Ранее в МОК заявили о продлении санкций против российских и белорусских спортсменов.