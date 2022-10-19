«Защищаем принципы, но не всегда можем по ним жить»: глава МОК Бах рекомендовал продлить отстранение россиян и белорусов

В Сеуле началась генеральная ассамблея АНОК, в которой принимают участие в том числе делегаты из России и Белоруссии. Глава МОК Томас Бах заявил, что спортсмены и спортивные чиновники не несут ответственности за ситуацию на Украине, но в то же время порекомендовал продлить отстранение россиян и белорусов. При этом представители ряда стран выступили за участие всех спортсменов в соревнованиях, а Бах раскритиковал главу НОК Дании за призыв не допускать российских представителей к генассамблее.

В Сеуле началась генеральная ассамблея Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК). Главным вопросом первого дня для собравшихся ожидаемо стала ситуация с допуском российских и белорусских спортсменов, а также официальных лиц к спортивным событиям. Накануне 11 делегаций направили в МОК письма с требованием отстранить делегатов из этих стран от участия в мероприятии в Южной Корее. Однако исполнительный комитет организации не пошёл на поводу. Причины решения в своей речи, растянувшейся на час, постарался объяснить Томас Бах.

Президент МОК во многом повторил тезисы, озвученные ранее, в частности, про санкции и защитные меры. При этом он подчеркнул уникальность событий, происходящих сегодня в мире.

Олимпийский чемпион 1976 года обратил внимание на то, что МОК ввёл санкции против правительств России и Белоруссии, рекомендовав международным федерациям не организовывать каких-либо соревнований в этих странах, а также убрать их символику. И данные меры должны быть продолжены из-за присоединения к РФ новых регионов. По его словам, ситуация на Украине «затрагивает интересы НОК Украины, которая защищена Олимпийской хартией.

«Для нас это означает, что санкции против российского и белорусского правительств должны продолжаться», — отметил президент МОК.

Однако по поводу отстранения российских и белорусских спортсменов не всё ясно. В словах чиновника отсутствует чёткий ответ на вопрос, как эта мера спасает от вмешательства политики в дела МОК и других международных спортивных организаций.

«Некоторые правительства начали вмешиваться в ту сферу деятельности, которая относилась к прерогативе спортивных федераций, и в целом функционирование нашей международной системы было под угрозой. Чиновники подрывали и подрывают нашу автономию, принимая решения, кому позволено участвовать в турнирах, а кому нет. Некоторые из вас чувствуют это влияние лично на себе. Одни правительства отказывают в выдаче виз россиянам и белорусам. Другие угрожают отобрать финансирование, если ваши спортсмены будут выступать против них. Политики оказывают давление на атлетов и на вас через общественное мнение. Поэтому мы вынуждены были принять эти защитные меры. И мы это сделали. Решение далось нам с большим трудом. Потому что оно затрагивает людей, которые не имеют отношения к военному конфликту и не несут за него ответственность. Спортсмены никогда не должны становиться жертвами политики своих правительств», — заявил Бах.

При этом глава МОК признал, что организация на данный момент неспособна полностью выполнять свою миссию по защите атлетов и объединять весь мир для проведения соревнований, как это было прежде.

«Когда спортсмены из одной страны отказывались от выступления с представителями другой, мы настаивали на соблюдении этого принципа. Потому что под вопросом тогда стояло само ядро спортивных соревнований. Но, к сожалению, эта уникальная ситуация привела к тому, что единственный способ защитить наши ценности — не позволять спортсменам с определёнными гражданствами участвовать в турнирах. Если бы мы прогнулись под этим давлением, то возник бы эффект домино, цепная реакция, которая привела бы к дискриминации, расколу и конфликтам в спорте по политическим причинам», — сделал вывод чиновник.

В то же время Бах постарался оказать давление на делегатов. По его словам, если бы МОК не пошёл на отстранение атлетов, то на их месте якобы могла бы оказаться любая другая страна.

«Сегодня Россия и Белоруссия, а завтра, если мы позволим политике влиять на нас, возможно, это будете вы. Мы обязаны предотвратить ситуацию, когда спорт станет ещё одним инструментом политики. Каждый должен понимать: в будущем это может коснуться лично вас. И любой из нас знает, что наши правительства не только друзья, союзники и есть шанс подпасть под такие санкции. Поэтому мы противодействуем полной политизации спорта в интересах всех НОК», — отметил Бах.

Интересный тезис высказал чиновник и по поводу участия официальных лиц из России и Белоруссии в генеральной ассамблее АНОК. Он сравнил МОК с ООН, где встречаются и общаются все заинтересованные стороны различных конфликтов. В то же время Бах вновь повторил мысль, что санкции могут вводиться только в отношении тех, кто несёт ответственность за те или иные действия.

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«Представьте себе, если произойдёт такой прецедент, тогда любой спортсмен, организация должны были бы наказываться за незаконные действия, предпринятые их правительствами. Учитывая большое число войн и конфликтов в мире, многие из вас не смогли бы быть здесь вместе с нами. Почему? Действовали бы санкции или контрсанкции. Поэтому в интересах всех мы сопротивляемся», — заявил чиновник.

Есть в словах Баха и рациональное зерно. В частности, он предложил участникам генеральной ассамблеи задуматься над тем, как в будущем решать подобные проблемы, а также сохранить Олимпийские игры как символ мира.

«Для этого нужно участие всех спортсменов. Мы должны всегда строить мосты, а не стены. Именно поэтому столкнулись с дилеммой. Мы защищаем наши принципы, но не всегда можем жить по ним и выполнять свою объединяющую миссию. Политический мир становится всё более фрагментированным и враждебным. Поэтому мы себе должны задать вопрос: какое будущее видим для олимпийского движения? По дороге разделения или единства? Что касается МОК, большинства присутствующих здесь, ответ кристально ясен», — отметил немец.

Однако далее следует неожиданный вывод: это объединение должно выражаться в первую очередь в соблюдении санкций и защитных мер, которые устанавливает МОК.

«Если вы будете делать меньше, то разделите наше олимпийское движение. Но то же самое произойдёт и от излишнего усердия», — заключил Бах.

В свою очередь, делегат из Шри-Ланки Максвелл да Сильва выступил в поддержку спортсменов, предложив внести поправки в Олимпийскую хартию и чётко прописать нейтральность МОК во всех политических конфликтах. Согласны с такой идеей и представители Панамы.

«Спорт — это не только мир, но и надежда на перемены, преодоление трудных социальных ситуаций. Давайте найдём путь. Я верю, что атлеты не должны быть теми, кого наказывают и кто отвечает за последствия таких ситуаций. Мы должны быть едины, целы, но никогда не терять нить, когда принимаем решения», — заявила Дамарис Янг.

В то же время Бах постарался успокоить максимально негативно настроенных чиновников из скандинавских и прибалтийских стран, кто как раз и писал письма с просьбой не допускать россиян и белорусов к генеральной ассамблее. Делегаты из Латвии в итоге мероприятие бойкотировали, а датчане вновь высказали своё недовольство.

«Когда НОК отражает ситуацию, которая происходит в обществе, то он должен также помнить о своей роли как члена глобального олимпийского движения. Именно поэтому призываю вас задуматься об этом. Вы сейчас очевидно говорите о русских. Но нельзя говорить о русских, датчанах, немцах или аргентинцах. Для нас есть спортсмены и спортивные организации. Мы не будем всех красить одной кистью из-за действий, которые предпринимают их правительства. Посмотрите на свои поступки и подумайте, какие прецеденты вы создаёте, высказывая такую позицию. Посмотрите на ситуацию, связанную с атлетами, и не забывайте: вы член сообщества, в котором всё решается большинством», — объяснил Бах.