Скандинавские и балтийские страны выступили против участия России в генассамблее АНОК

Девять европейских стран выступили против участия России в генеральной ассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК).

Национальные олимпийские комитеты (НОК) Дании, Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Польши, Норвегии и Швеции потребовали не допускать Россию и Белоруссию, сообщается в совместном заявлении.

Вместе с тем уточняется, что Норвегия не собирается бойкотировать общее мероприятие, чтобы донести участникам генассамблеи свою точку зрения.

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что ОКР будет полноценным участником генассамблеи, которая состоится 19 и 20 октября.

Ранее Поздняков назвал допуск к отбору на Олимпиаду-2024 главной задачей ОКР.













