«Наметилось осознание тупиковости курса Запада»: что говорили на расширенном заседании комиссии спортсменов ОКР

В Лужниках началось расширенное заседание комиссии спортсменов ОКР, в котором принимают участие свыше 140 человек. Глава организации Станислав Поздняков во время мероприятия заявил, что международные федерации зашли в тупик, наложив санкции на отечественный спорт. В то же время двукратная олимпийская чемпионка Софья Великая рассказала об общении с президентом МОК Томасом Бахом.

«Федерации терпят колоссальные убытки»

В течение двух дней в Лужниках проходит расширенное заседание комиссии спортсменов ОКР. В нём принимают участие свыше 20 чемпионов летних и зимних Игр, представители федераций, а также гости из НОК Белоруссии.

Главной темой четверга стал допуск отечественных атлетов к международным соревнованиям. Как заявил глава ОКР Станислав Поздняков, в Европе уже сейчас ощущают последствия отстранения россиян и белорусов.

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«В мире 206 национальных олимпийских комитетов, но большую часть истеблишмента представляет коллективный Запад, который накладывает санкции. Сейчас наметилось осознание тупиковости выбранного курса, и многое делается для выхода из ситуации. Потому что большое число международных федераций терпит колоссальные финансовые убытки... Прошло почти семь месяцев с момента введения санкций. Хотя некоторые коллеги пытаются подать их как некую защиту олимпийского движения, это не так. Любые ограничения, любое нарушение свободы и возможности соревноваться в честной борьбе являются санкциями... Мир переживает глобальные изменения, как и спорт, и этот экзамен спортивное движение не выдержало», — заявил глава ОКР.

Уже зафиксировали первые потери в Международном союзе конькобежцев, куда входит и фигурное катание. В финансовом отчёте, опубликованном организацией, говорится о резервировании 2,5 млн швейцарских франков (порядка €2,6 млн) на погашение убытков от «кризисных ситуаций». В ISU признали, что запрет на участие в стартах российских спортсменов привёл к падению доходов. Так, организация недосчиталась средств за продажу медиаправ на ЧМ-2022 в РФ.

Схожие проблемы ждут и Международную федерацию лыжных гонок. Согласно отчёту FIS, в прошлом сезоне именно в России больше всего человек смотрело этапы Кубка и чемпионат мира (271 млн), на втором месте шла Швеция (164 млн), а Норвегия была только пятой (89 млн).

Молодёжный чемпионат мира по хоккею также недосчитался спонсоров и болельщиков. Не стали сотрудничать с организаторами сразу четыре крупные компании: сеть канадских закусочных Tim Hortons, телекоммуникационная компания Telus, лидер розничной торговли Canadian Tire и Nike.

«Большинство международных спортивных организаций видят бесперспективность санкционного давления. Поэтому есть надежда, что в ближайшее время рестрикции будут отменены. Предпосылками для этого являются не только наши соревнования, за которыми на Западе внимательно следят и признают их достаточно высокий уровень, но и позиция комиссий спортсменов разных стран, являющихся неотъемлемой частью олимпийского движения», — отметил Поздняков.

По словам замминистра спорта РФ Алексея Морозова, зарубежные чиновники заинтересованы в общении с Россией.

В то же время международные федерации напрямую зависят от МОК и даже с учётом финансовых потерь не готовы самостоятельно принимать решение по допуску атлетов.

«МОК раздумывает над дилеммой»

Что касается Международного олимпийского комитета, то руководство организации пока взвешивает ситуацию. В среду, 14 сентября, Томас Бах провёл онлайн-заседание с комиссией спортсменов МОК, на котором выступила фехтовальщица Софья Великая и озвучила проблемы российских атлетов.

«Рассказала о дискриминации, о нарушении прав, нарушении Олимпийской хартии. О том, что всё происходящее сейчас может привести к более серьёзным последствиям. Сегодня наши страны страдают, завтра — другие, и в дальнейшем олимпийского движения может просто не быть. Бах всё это озвучивал в своей речи. По его словам, для них это дилемма, а решение, которое они приняли, было тяжелым. В дальнейшем они будут думать, как с этой дилеммой разобраться», — объяснила Софья.

На онлайн-заседании с участием Баха выступил и председатель комиссии спортсменов Объединенного мира борьбы Арсен Джулфалакян. По словам Великой, большинство членов этой организации проголосовали против отстранения россиян.

«Это позитивное развитие событий. Знак того, что люди понимают: миссия спорта — объединять, а не разъединять. В мире много хаоса, который нам непонятен, но спорт всегда был отдушиной, площадкой, где человек мог забыть обо всем, контактировать с другими, узнавать новую информацию. Надеюсь, нас услышат коллеги из разных спортивных сообществ, услышат спортсмены и будут нас поддерживать», — добавила двукратная олимпийская чемпионка.

Фехтовальщица также отметила, что не собирается завершать спортивную карьеру и хочет выступить на Играх в Париже в 2024 году. Однако, по мнению Позднякова, добиться этого удастся, если в МОК прекратится политика двойных стандартов. Ведь во время бойкотов выпадает целое поколение гениальных спортсменов, и нельзя повторять ошибки прошлого.

«Нынешний глава МОК Томас Бах в 1980 году сам не сумел приехать на Олимпиаду в Москву. Известно противостояние арабского мира и Израиля — страна поэтому сегодня входит в европейскую континентальную ассоциацию. К сожалению, многие спортсмены из арабских и мусульманских государств не хотят встречаться со спортсменами из Израиля по политическим соображениям. На атлетов, отказывающихся от борьбы, накладываются санкции. Но почему же тогда отстраняют спортсменов России и Белоруссии, с которыми не хотят соревноваться представители нескольких стран? Мы видим, что возникает политика двойных стандартов, логика действий должна быть идентична», — отметил глава ОКР.

Жёстко раскритиковал Поздняков и политику FIA. Организация требует от российских спортсменов подписания бумаги с осуждением СВО. По его словам, это нарушает все существующие нормы.

«Безусловно, мы относимся к этой ситуации с осуждением, неприятием, поскольку главным принципом соревнований является предоставление равных условий всем атлетам. В этом смысле предложенное FIA подписание какой-то бумажки, по-другому не могу назвать, является нарушением этого принципа. Считаю участие в подобного рода соревнованиях неприемлемым. С подобной ситуацией мы сталкиваемся впервые. Другие федерации ранее не применяли подобных условий, да и не могут их предъявить», — отметил Поздняков.

«Если нет спонсоров, побегаем за медали»

Помимо пленарного заседания, в Лужниках также прошла большая деловая программа. В ней приняли участие многие олимпийские чемпионы: они отвечали на вопросы и делились имеющимся опытом. Так, фигуристка Евгения Медведева заявила, что не считает себя популярной, но объяснила, как ей удаётся сохранять медийную активность.

Важной темой для обсуждения стало привлечение новых спонсоров. По словам Александра Легкова, он будет общаться с бизнесменами и просить прийти в лыжный спорт.

«Сейчас плотная дискуссия об этом. Губерниев говорит: у нас нет призовых и средств, на которые спортсмен мог бы дальше жить. Вяльбе считает: спонсоры сами должны приходить. По словам Дениса Спицова, он особо не попадал в призы на этапах Кубка мира, а здесь бегал за медали, но это важно и нужно, потому что есть зарплата и на неё человек живёт. Было бы здорово, если бы появился спонсор у лыжных гонок, это даст дополнительную мотивацию. Если нет — побегают пока за медали. Мы будем общаться с бизнесменами и просить войти в наш спорт», — рассказал олимпийский чемпион.

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Он также высказался по поводу смены спортивного гражданства ради выступления в международных соревнованиях.

«Надеюсь, в лыжных гонках такого не произойдёт. Если у нас есть истории, то они давние и не связаны с нынешней ситуацией. Илья Черноусов женился на Гаспарин и уехал в Швейцарию», — добавил Легков.

Не собирается менять гражданство и Никита Мазепин. Но в то же время он не хочет никого осуждать за сделанный выбор. Накануне гонщик Константин Жильцов перешёл под флаг Израиля. Также за эту страну теперь выступает пилот Роберт Шварцман.

«Тут стоит вопрос личных соображений. Хочешь ли ты ради спорта, и он для тебя важнее, отказаться от своей страны или нет, каждый выбирает сам, но я этого делать не буду», — заявил Мазепин.

Кроме того, по словам Никиты, он тоже видел бумагу, которую просит подписать FIA.

«Я одним из первых, ещё в начале марта, получил этот документ и очень чётко изучил его. У спортсменов должна быть возможность быть нейтральными, я борюсь за это», — подчеркнул гонщик.

В то же время призёры Олимпийских игр Екатерина Гамова и Сергей Ридзик затронули другой вопрос, оказывается, остро стоящий перед атлетами, — снижение пенсионного возраста для спортсменов. В качестве аргумента было заявлено, что профессиональные спортсмены с раннего возраста тренируются без выходных и отпусков. Софья Великая пообещала оказать помощь в продвижении данной инициативы.

«Это хорошая площадка, где озвучиваются проблемы, волнующие спортсменов. Вопрос поддержало много присутствовавших. Мы, как комиссия, поможем донести его до руководства ОКР и Минспорта», — отметила фехтовальщица.