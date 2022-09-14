«Отказываться от страны не собираюсь»: российских гонщиков не допускают к «Дакару» без осуждения спецоперации

Российские автогонщики не смогут принять участия в марафоне «Дакар», если не подпишут бумагу об осуждении СВО на Украине. Такое требование предъявляет Международная федерация автоспорта (FIA), заявил бывший победитель ралли-рейда в зачёте квадроциклов Сергей Карякин. По мнению спортивного юриста Анны Анцелиович, условия FIA нарушают принципы политической нейтральности спорта и могут быть отменены CAS.

Российский гонщик Сергей Карякин рассказал, что не может пройти регистрацию для участия в ралли-рейде «Дакар» без письменного заявления об осуждении спецоперации на Украине. По его словам, чтобы выступать на любых соревнованиях под эгидой Международной автомобильной федерации (FIA), отечественные пилоты должны подписать специальную бумагу.

«Просят не только меня подписать (заявление об осуждении СВО. — RT), но и всех российских спортсменов... Это требование FIA, которая громче всех кричала об отсутствии политики в спорте, а на деле идёт политика двойных стандартов. В этой бумажке написано, что мы не должны поддерживать президента, спецоперацию, что мы считаем действия нашей страны деструктивными. В таком формате», — цитирует Карякина «Р-Спорт».

Он уточнил, что этот документ был сформулирован федерацией ещё в апреле и продолжает быть актуальным по сей день. Гонщик рассказал, что пытается решить проблему с помощью юристов, так как не намерен соглашаться с этой «кабальной и политически мотивированной» бумагой. По его словам, каждый из российских пилотов будет вынужден принять непростое решение.

«Отказываться от своей страны я не собираюсь. Я здесь вырос, она меня выкормила и сделала тем, кто я есть», — подчеркнул уроженец Екатеринбурга в разговоре с «Матч ТВ».

Вице-президент Российской автомобильной федерации Сергей Ушаков, комментируя ситуацию, выразил сомнение, что на международные структуры можно каким-либо образом повлиять.

«Вообще, это странное требование. Но что сделать? Если не допускают, значит, не допустят. Федерация это решение осудила. Но у организаторов есть суверенное право не пускать тех, кого не хотят видеть. Они нас не пустят, как бы мы ни виляли хвостом. Понятно, чья инициатива. Бах — нехороший человек. Попрал самую главную идею олимпийского движения. Таким президентам, наверное, не место в МОК», — цитирует Ушакова «Спорт-Экспресс».

Спортивный юрист Анна Анцелиович, напротив, считает, что атлетам необходимо бороться за свои права и требование FIA может быть отменено Спортивным арбитражным судом, так как противоречит Олимпийской хартии.

«Международный олимпийский комитет говорит о политической нейтральности спорта, а все ограничения, которые наложены на российских спортсменов, обусловлены их безопасностью. Поэтому введение в условия участия в соревнованиях явно политического требования нарушает данный принцип. С юридической точки зрения есть довольно большие шансы на то, что в установленном порядке это требование будет отменено», — подчеркнула специалист.

При этом, по её словам, спортсменам необходимо сначала пройти внутренние процедуры в дисциплинарных органах и апелляционных комитетах самой FIA, прежде чем обращаться в CAS.

Но далеко не все готовы пойти на длительные разбирательства, в том числе потому, что не видят в этом никаких перспектив. Так, гонщица Мария Опарина подчеркнула, что не питает никаких иллюзий в отношении отмены санкций и допуска российских спортсменов на международные турниры.

«Доказывать западным функционерам, что ты не баран, не вижу смысла. Я просто делаю свою работу дальше. Получаю от этого удовольствие... «Дакар» — это всего лишь один из этапов чемпионата мира, а их много, в начале октября будет проводиться этап в Марокко, например, и тоже без россиян. Если в мире запрещают Чайковского, то о каком международном автоспорте можно говорить», — подчеркнула двукратная победительница ралли-марафона «Шёлковый путь».

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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы РФ Светлана Журова напомнила, что FIA ещё весной ввела требование о подписании бумаги или публичном заявлении об отношении к СВО, поэтому неудивительно, что оно применяется к участникам «Дакара».

«Это элемент политического давления на спортсмена, чтобы проверить, насколько крепкие наши ребята... Что делать гонщику в такой ситуации? Возраст не ограничивает его карьеру. Он может и через год-два гоняться, и не думаю, что спортивная форма станет от этого хуже. Несомненно, ему стоит набраться терпения», — цитирует Журову «Спорт-Экспресс».

Однако не все спортсмены готовы пожертвовать несколькими годами карьеры. Так, Константин Жильцов решил сменить спортивное гражданство, чтобы иметь возможность выступать в ралли. 57-летний штурман рассказал РБК, что получил паспорт Израиля и будет представлять на «Дакаре» эту страну.

«Я сделал себе комплект документов. И на этапе чемпионата России в Ульяновске уже буду выступать как иностранный спортсмен. Гоняться необходимо, иначе теряешь навыки, и тогда нужно вообще прекращать всё это. Карьера в профессиональном спорте достаточно скоротечна, поэтому надо принимать какие‑то кардинальные решения», — заявил Жильцов в беседе с «Матч ТВ».

По словам спортсмена, сейчас международные федерации «смотрят друг на друга и ждут, кто первый нарушит эту систему и начнёт соблюдать принцип «спорт вне политики».

«Здесь вот такие качели: либо жди, когда что‑то изменится, или, если хочешь продолжить соревноваться, думай, какие документы можешь оформить для этого», — добавил Жильцов.