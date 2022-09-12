«Это выбор каждого»: что известно о возможном переходе биатлонистки Виролайнен в сборную Финляндии

Российская биатлонистка Дарья Виролайнен может перейти в сборную Финляндии. Её мать, трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова, заявила, что вопрос находится в стадии проработки, но подтвердила: у дочери есть такая мысль. Бывший тренер спортсменки Леонид Мякишев сообщил, что Дарья с семьёй давно живёт в Финляндии и имеет паспорт этой страны. По мнению Анны Богалий, опытная спортсменка вполне могла бы помочь сборной России, а Дмитрий Васильев, напротив, считает, что её отъезд не станет потерей для национальной команды.

«Выступая за другую сборную, как ты будешь себя ощущать?»

Тема смены гражданства российскими спортсменами в последнее время стала достаточно актуальной. Запрет на участие в международных соревнованиях провоцирует некоторых атлетов переходить в другие сборные. Впрочем, биатлона это практически не коснулось. Одной из первых пойти на такой шаг может 33-летняя Дарья Виролайнен.

По словам её бывшего тренера Леонида Мякишева, спортсменка давно живёт в Финляндии вместе с семьёй и уже получила паспорт этой страны, а потому выступление за новую команду для неё не будет сопряжено с серьёзными бюрократическими сложностями.

«Если у неё останутся силы, она будет выступать за эту сборную начиная с нового сезона. У Даши в этом году родился ребёнок, поэтому она не тренировалась. Конечно, у неё ещё есть возможность побегать... Там просто как таковой команды нет: в своё время была Кайса Мякяряйнен и два‑три человека. Дело в том, что государство не содержит спортсменов — они сами выживают. Сами зарабатывают — сами тратят, как, например, Настя Кузьмина в Словакии», — приводит слова специалиста «Матч ТВ».

Информацию подтвердила и мать спортсменки Анфиса Резцова. Она заявила, что вопрос находится в стадии проработки, но у дочери есть мысли выступать за команду Суоми. Однако позже трёхкратная олимпийская чемпионка подчеркнула: окончательное решение пока не принято.

«Если нас допустят на международную арену зимой (например, с подачи норвежского лыжника Йоханнеса Клебо), она, конечно, будет здесь с сестрой бегать за Россию», — цитирует Резцову ТАСС.

В Союз биатлонистов России (СБР), по заверению главы пресс-службы федерации Сергея Аверьянова, соответствующих запросов от Виролайнен ещё не поступало. А вот бывший глава СБР Владимир Драчёв предельно жёстко высказался о желании спортсменки представлять Финляндию. Он назвал её возможный переход в другую национальную команду предательством и неприемлемым поступком.

«Что спортсмены будут делать — это на их совести... Когда можно было свободно договариваться с федерациями десять или 15 лет назад, они переходили, чтобы посмотреть и поискать себя, в силу разных причин. Но сейчас это рассматривается по-другому. Выступая за другую сборную, как ты будешь себя ощущать? Я считаю это неприемлемым ни для какого вида, ни для каких спортсменов — молодых или заканчивающих, заслуженных», — заявил Драчёв в комментарии «Газете.Ru».

Медали на этапах Кубка мира и уходы в декрет

Виролайнен уже успела стартовать на чемпионате Финляндии по летнему биатлону. В индивидуальной гонке она показала второй результат с четырьмя промахами, пропустив вперёд лишь Хейди Кууттинен.

Так или иначе, возможный отъезд 33-летней спортсменки сейчас трудно назвать потерей для сборной России, хотя в середине 2010-х она показывала неплохие результаты и была одним из лидеров коллектива. Дважды ей удалось подняться на пьедестал в личных гонках КМ: в спринте в Поклюке в 2014-м и в пасьюте в Антхольце в 2015-м. А по итогам сезона-2014/15 Виролайнен попала в топ-20 общего зачёта, заняв в нём 16-е место, и из соотечественниц пропустила вперёд только Екатерину Глазырину, которая была 13-й.

В 2018 году Дарья приостановила карьеру из-за беременности и пропустила следующий сезон. В марте 2019-го она родила второго сына — Алекса-Кристиана. Только в следующем году опытная спортсменка попала в состав резервной сборной России, но готовилась отдельно. Вместе с тем она подчёркивала, что намерена продолжать выступления, однако ограничилась участием в этапах Кубка России, но и там не демонстрировала высоких результатов.

А осенью 2021-го стало известно, что россиянка ждёт третьего ребёнка, который появился на свет в феврале. Ранее Мякишев называл её возвращение в большой спорт маловероятным.

При этом перед глазами Виролайнен стоял пример младшей сестры, Кристины Резцовой, которая, пропустив сезон из-за декрета, вернулась гораздо более сильной и быстро стала лидером сборной России. На этапах прошлого сезона Кубка планеты она завоевала пять медалей, а затем успешно выступила на ОИ в Пекине, взяв бронзу в смешанной эстафете и серебро — в женской.

«Бегать туда-сюда не имеет никакого смысла»

По мнению двукратной олимпийской чемпионки Анны Богалий, Дарья вполне способна вернуться на прежний уровень и помочь российской национальной команде. Она отметила, что беременность порой влияет на организм спортсменок положительно, и посоветовала обратить внимание на результаты Резцовой-младшей после возвращения в большой спорт.

«Резцовы — вообще сильные девчонки. Мы помним, как Кристина в прошлом сезоне прибавляла шаг за шагом, а потом радовала нас на Олимпиаде в Пекине. В прогрессе Даши я тоже уверена, поскольку мы вместе с ней выступали. Другое дело, что мы не понимаем, как будет лучше для неё. Всё-таки, оставшись в России, она лишится возможности на неопределённое время участвовать в международных соревнованиях. Поживём — увидим. Принимать решения за кого-то — неправильно», — подчеркнула Богалий.

В свою очередь, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев не увидел в возможном отъезде Виролайнен ничего страшного.

«Потерей я бы это не назвал. Всё-таки Даша давно не выступала на высоком уровне, а достичь скоростей мирового биатлона не так просто. Дай бог, чтобы у неё это получилось, но я не уверен. Остаётся только пожелать ей успеха. Видимо, переход в сборную Финляндии для неё оптимальный вариант, если имеется соответствующий паспорт. Я не вижу в этом ничего страшного. Осуждать Виролайнен ни в коем случае нельзя: это выбор каждого человека и он скорее этический. Ей самой решать, правильно или нет поступать так, когда Финляндия постепенно становится врагом России», — посетовал Васильев.

При этом оба эксперта согласились, что в целом смена спортивного гражданства российскими атлетами сейчас не несёт в себе никакого смысла. Так, по словам Богалий, для биатлонистов внутри страны создают все условия, чтобы они могли конкурировать на самом высоком уровне.

«У каждого своя жизнь и карьера. Человек вправе сам выбирать, как ему удобнее и комфортнее. Поэтому я бы не стала давать критические оценки и призывать всех оставаться в России. Но если человек предан стране, он не мыслит по-другому. Сейчас есть возможность проявить себя на внутренних турнирах. В биатлоне все остаются дома и соревнуются вместе со сборной Белоруссии. До того на этапы Кубка России никто не приезжал, а теперь там бегают сильнейшие. Там будет как первая команда, так и ближайший резерв. Крайне интересным получится и первенство страны», — подчеркнула она.

Васильев же высказал предположение, что россиянам, решившимся на переход в другие сборные, придётся столкнуться с предвзятым отношением к себе и психологическим прессингом.

«Какой смысл выслушивать оскорбления за спиной? Лучше остаться дома. А когда мировая политическая ситуация поменяется в нашу сторону, тогда и спорт вернётся на круги своя. В данной ситуации бегать туда-сюда не имеет никакого смысла», — подытожил он.