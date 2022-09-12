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Россиянка Виролайнен может перейти в сборную Финляндии по биатлону

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Российская биатлонистка Дарья Виролайнен, дочь трёхкратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой, может перейти в сборную Финляндии.
Россиянка Виролайнен может перейти в сборную Финляндии по биатлону
  • Gettyimages.ru

«Она с семьёй давно там живёт, уже и гражданство получили, поэтому, возможно, будет бегать за Финляндию. Если у неё будут силы, то она будет выступать за эту сборную начиная с нового сезона», — цитирует тренера Леонида Мякишева «Матч ТВ».

В активе Виролайнен золото чемпионата Европы 2017 года в сингл-миксте, а также бронза континентального первенства 2014 года в гонке преследования. Её лучшей позицией по итогам Кубка мира является 16-е место в сезоне-2014/15.

Ранее Владимир Аликин выразил опасение, что отечественные спортсмены могут столкнуться с русофобией.

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