Россиянка Виролайнен может перейти в сборную Финляндии по биатлону

Российская биатлонистка Дарья Виролайнен, дочь трёхкратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой, может перейти в сборную Финляндии.

«Она с семьёй давно там живёт, уже и гражданство получили, поэтому, возможно, будет бегать за Финляндию. Если у неё будут силы, то она будет выступать за эту сборную начиная с нового сезона», — цитирует тренера Леонида Мякишева «Матч ТВ».

В активе Виролайнен золото чемпионата Европы 2017 года в сингл-миксте, а также бронза континентального первенства 2014 года в гонке преследования. Её лучшей позицией по итогам Кубка мира является 16-е место в сезоне-2014/15.

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