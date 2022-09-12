Россиянка Виролайнен может перейти в сборную Финляндии по биатлону
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«Она с семьёй давно там живёт, уже и гражданство получили, поэтому, возможно, будет бегать за Финляндию. Если у неё будут силы, то она будет выступать за эту сборную начиная с нового сезона», — цитирует тренера Леонида Мякишева «Матч ТВ».
В активе Виролайнен золото чемпионата Европы 2017 года в сингл-миксте, а также бронза континентального первенства 2014 года в гонке преследования. Её лучшей позицией по итогам Кубка мира является 16-е место в сезоне-2014/15.
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