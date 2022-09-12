Васильев объяснил, почему российским спортсменам не стоит менять спортивное гражданство
- РИА Новости
«Я бы не стал менять спортивное гражданство. На мой взгляд, к любым атлетам из России, даже если они получат паспорт другой страны и перейдут в другую сборную, отношение всё равно будет как к россиянам. Ничего не поменяется. Так какой смысл тогда выслушивать оскорбления за спиной? Лучше остаться дома. А когда мировая политическая ситуация поменяется в нашу сторону, тогда и спорт вернётся на круги своя. В данной ситуации бегать туда-сюда не имеет никакого смысла», — заявил Васильев в интервью RT.
Ранее Анна Богалий прокомментировала желание некоторых спортсменов сменить гражданство после отстранения России.