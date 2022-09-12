Васильев объяснил, почему российским спортсменам не стоит менять спортивное гражданство

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев рассказал, почему атлетам не стоит менять гражданство после отстранения России от мирового спорта.

«Я бы не стал менять спортивное гражданство. На мой взгляд, к любым атлетам из России, даже если они получат паспорт другой страны и перейдут в другую сборную, отношение всё равно будет как к россиянам. Ничего не поменяется. Так какой смысл тогда выслушивать оскорбления за спиной? Лучше остаться дома. А когда мировая политическая ситуация поменяется в нашу сторону, тогда и спорт вернётся на круги своя. В данной ситуации бегать туда-сюда не имеет никакого смысла», — заявил Васильев в интервью RT.

Ранее Анна Богалий прокомментировала желание некоторых спортсменов сменить гражданство после отстранения России.