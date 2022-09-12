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Васильев объяснил, почему российским спортсменам не стоит менять спортивное гражданство

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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев рассказал, почему атлетам не стоит менять гражданство после отстранения России от мирового спорта.
Васильев объяснил, почему российским спортсменам не стоит менять спортивное гражданство
  • РИА Новости

«Я бы не стал менять спортивное гражданство. На мой взгляд, к любым атлетам из России, даже если они получат паспорт другой страны и перейдут в другую сборную, отношение всё равно будет как к россиянам. Ничего не поменяется. Так какой смысл тогда выслушивать оскорбления за спиной? Лучше остаться дома. А когда мировая политическая ситуация поменяется в нашу сторону, тогда и спорт вернётся на круги своя. В данной ситуации бегать туда-сюда не имеет никакого смысла», — заявил Васильев в интервью RT.

Ранее Анна Богалий прокомментировала желание некоторых спортсменов сменить гражданство после отстранения России.

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