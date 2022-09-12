Тихонов — о возможной смене гражданства Виролайнен: с Родиной нужно быть до конца

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов отреагировал на решение российской биатлонистки Дарьи Виролайнен перейти в сборную Финляндии.

«Конечно, обидно. Я не буду называть это предательством. Но с Родиной нужно быть до конца. Страна её воспитала и дала всё. Но спортивная жизнь короткая. Дарья так решила. Ещё раз повторю: с Родиной нужно быть и в трудные времена. Но у каждого свой взгляд, к сожалению», — приводит слова Тихонова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в активе Виролайнен золото чемпионата Европы 2017 года в сингл-миксте, а также бронза континентального первенства 2014 года в гонке преследования. Её лучшей позицией по итогам Кубка мира является 16-е место в сезоне-2014/15.

Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и по биатлону Анфиса Резцова прокомментировала решение своей дочери Виролайнен перейти в сборную Финляндии.