Губерниев отреагировал на возможный переход Виролайнен в сборную Финляндии
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«Если Дарья Виролайнен перейдёт в сборную Финляндии по биатлону, я буду очень рад! Паспорт финский есть, семья прекрасная, желаю удачи! Спортсмен должен выступать! Пусть и за Финляндию!» — написал Губерниев в Telegram-канале.
Тренер Леонид Мякишев заявил, что его подопечная может перейти в сборную Финляндии, чтобы выступать на Кубке мира, потому что имеет гражданство страны.
Напомним, что в активе Виролайнен золото чемпионата Европы 2017 года в сингл-миксте, а также бронза континентального первенства 2014 года в гонке преследования. Её лучшей позицией по итогам Кубка мира является 16-е место в сезоне-2014/15.
Ранее Анфиса Резцова заявила, что поддержит решение дочери перейти в сборную Финляндии.