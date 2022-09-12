Губерниев отреагировал на возможный переход Виролайнен в сборную Финляндии

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о решении российской биатлонистки Дарьи Виролайнен перейти в сборную Финляндии.

«Если Дарья Виролайнен перейдёт в сборную Финляндии по биатлону, я буду очень рад! Паспорт финский есть, семья прекрасная, желаю удачи! Спортсмен должен выступать! Пусть и за Финляндию!» — написал Губерниев в Telegram-канале.

Тренер Леонид Мякишев заявил, что его подопечная может перейти в сборную Финляндии, чтобы выступать на Кубке мира, потому что имеет гражданство страны.

Напомним, что в активе Виролайнен золото чемпионата Европы 2017 года в сингл-миксте, а также бронза континентального первенства 2014 года в гонке преследования. Её лучшей позицией по итогам Кубка мира является 16-е место в сезоне-2014/15.

Ранее Анфиса Резцова заявила, что поддержит решение дочери перейти в сборную Финляндии.