Мазепин победил в дебютном для себя ралли-рейде «Шёлковый путь»

Бывший пилот «Формулы-1» Никита Мазепин, выступающий за команду Snag Racing, одержал победу в ралли-рейде «Шёлковый путь» в категории мотовездеходов (T3).

Мазепин преодолел 4474 км за 34 часа 41 минуту и 32 секунды.

Вторым стал Армен Пузян из команды Nakusi Racing (35:21.06), третий — напарник Мазепина Сергей Карякин (35:32.57).

Ралли-марафон «Шёлковый путь» проходит с 6 по 16 июля со стартом в Астрахани и финишем в Москве.

Ранее сообщалось, что экипаж команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Дмитрия Сотникова одержал победу на восьмом этапе ралли-рейда «Шёлковый путь» в зачёте грузовиков.