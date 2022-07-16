Мазепин победил в дебютном для себя ралли-рейде «Шёлковый путь»
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Мазепин преодолел 4474 км за 34 часа 41 минуту и 32 секунды.
Вторым стал Армен Пузян из команды Nakusi Racing (35:21.06), третий — напарник Мазепина Сергей Карякин (35:32.57).
Ралли-марафон «Шёлковый путь» проходит с 6 по 16 июля со стартом в Астрахани и финишем в Москве.
Ранее сообщалось, что экипаж команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Дмитрия Сотникова одержал победу на восьмом этапе ралли-рейда «Шёлковый путь» в зачёте грузовиков.