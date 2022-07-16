Мазепин победил в дебютном для себя ралли-рейде «Шёлковый путь»

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Бывший пилот «Формулы-1» Никита Мазепин, выступающий за команду Snag Racing, одержал победу в ралли-рейде «Шёлковый путь» в категории мотовездеходов (T3).
Мазепин победил в дебютном для себя ралли-рейде «Шёлковый путь»
  • AP

Мазепин преодолел 4474 км за 34 часа 41 минуту и 32 секунды.

Вторым стал Армен Пузян из команды Nakusi Racing (35:21.06), третий — напарник Мазепина Сергей Карякин (35:32.57).

Ралли-марафон «Шёлковый путь» проходит с 6 по 16 июля со стартом в Астрахани и финишем в Москве.

Ранее сообщалось, что экипаж команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Дмитрия Сотникова одержал победу на восьмом этапе ралли-рейда «Шёлковый путь» в зачёте грузовиков.

 

 

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