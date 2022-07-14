Экипаж Сотникова выиграл восьмой этап ралли «Шёлковый путь» в зачёте грузовиков

Экипаж команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Дмитрия Сотникова одержал победу на восьмом этапе ралли-рейда «Шёлковый путь» в зачёте грузовиков.

Сотников преодолел дистанцию в 443,56 км за 3 часа 56 минут 44 секунды. Вторым финишировал Андрей Каргинов (отставание — 31 минута 25 секунд), третьим — Сергей Куприянов (+33.7 секунды). Оба экипажа представляют «КАМАЗ-мастер».

Восьмой этап прошёл по маршруту Элиста — Волгоград. Ралли «Шёлковый путь» завершится 16 июля на набережной олимпийского комплекса «Лужники» в Москве.

Ранее сообщалось, что экипаж «КАМАЗ-мастер» под управлением Эдуарда Николаева одержал победу на седьмом этапе ралли-рейда «Шёлковый путь» в зачёте грузовиков.