Экипаж Сотникова выиграл восьмой этап ралли «Шёлковый путь» в зачёте грузовиков
- РИА Новости
Сотников преодолел дистанцию в 443,56 км за 3 часа 56 минут 44 секунды. Вторым финишировал Андрей Каргинов (отставание — 31 минута 25 секунд), третьим — Сергей Куприянов (+33.7 секунды). Оба экипажа представляют «КАМАЗ-мастер».
Восьмой этап прошёл по маршруту Элиста — Волгоград. Ралли «Шёлковый путь» завершится 16 июля на набережной олимпийского комплекса «Лужники» в Москве.
Ранее сообщалось, что экипаж «КАМАЗ-мастер» под управлением Эдуарда Николаева одержал победу на седьмом этапе ралли-рейда «Шёлковый путь» в зачёте грузовиков.