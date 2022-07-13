Экипаж Николаева стал победителем на седьмом этапе «Шёлкового пути»

Экипаж «КамАЗ-мастер» под управлением Эдуарда Николаева одержал победу на седьмом этапе ралли-рейда «Шёлковый путь» в зачёте грузовиков.

Николаев преодолел 349,63 км за 2 часа 45 минут и 51 секунду.

Вторым финишировал его напарник по команде Дмитрий Сотников (+6.18). Третьим стал ещё один экипаж «КамАЗ-мастер» — под управлением Сергея Куприянова (+29.27).

Ралли-марафон «Шёлковый путь» стартовал 6 июля в Астрахани и завершится 16 июля в Москве. Общая дистанция составляет 4474 км.

Ранее сообщалось, что экипаж «КамАЗ-мастер» под управлением Сотникова одержал победу на шестом этапе ралли-рейда «Шёлковый путь» в зачёте грузовиков.