Экипаж Николаева стал победителем на седьмом этапе «Шёлкового пути»
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Николаев преодолел 349,63 км за 2 часа 45 минут и 51 секунду.
Вторым финишировал его напарник по команде Дмитрий Сотников (+6.18). Третьим стал ещё один экипаж «КамАЗ-мастер» — под управлением Сергея Куприянова (+29.27).
Ралли-марафон «Шёлковый путь» стартовал 6 июля в Астрахани и завершится 16 июля в Москве. Общая дистанция составляет 4474 км.
Ранее сообщалось, что экипаж «КамАЗ-мастер» под управлением Сотникова одержал победу на шестом этапе ралли-рейда «Шёлковый путь» в зачёте грузовиков.