В Haas объяснили, почему не выплатили зарплату Мазепину

В Haas отреагировали на решение своего бывшего гонщика Никиты Мазепина подать на команду в суд из-за долгов по зарплате.

В американском коллективе считают, что их бывший титульный спонсор «Уралкалий», который поддерживал Мазепина, обязан выплатить оставшуюся часть суммы по контракту за 2022 год, несмотря на то что контракт был расторгнут по инициативе Haas, сообщает Racingnews365. Отмечается, что американцы придерживаются такой позиции, поскольку считают, что российская компания нанесла им репутационный ущерб.

Сообщается, что в Haas не рассматривают денежные споры между «Уралкалием» и Мазепиным как две не связанные с собой истории. По их мнению, команда всё равно не сможет выплатить россиянину зарплату, поскольку тот попал в санкционные списки.

В марте команда Haas расторгла контракт с «Уралкалием» и пилотом команды Никитой Мазепиным из-за ситуации на Украине.

Команда отклонила требование бывшего титульного спонсора «Уралкалий» о возврате $13 млн и потребовала выплатить дополнительную компенсацию в размере $8,6 млн за «упущенную выгоду».

Ранее Мазепин сообщил, что обратился в суд из-за задолженности по зарплате перед ним со стороны команды Haas.