Мазепин подал в суд на Haas из-за долгов по зарплате

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Бывший пилот «Формулы-1» Никита Мазепин сообщил, что обратился в суд из-за задолженности по зарплате перед ним со стороны команды Haas.
Мазепин подал в суд на Haas из-за долгов по зарплате
  • AP

«При расторжении контракта у Haas была задолженность по зарплате передо мной за этот год. И они до сих пор не выплатили её. Свои деньги я не видел, поэтому мы идём в суд. Это лично моя история», — цитирует Мазепина «Чемпионат».

В марте команда Haas расторгла контракт с «Уралкалием» и пилотом команды Никитой Мазепиным из-за ситуации на Украине. 

Команда отклонила требование бывшего титульного спонсора «Уралкалия» о возврате $13 млн и потребовала выплатить дополнительную компенсацию в размере $8,6 млн за «упущенную выгоду».

Ранее Никита Мазепин подтвердил участие в ралли «Шёлковый путь».

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