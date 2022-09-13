«Жаль ребят, попали под замес»: что известно об отказе сборной Украины выступать на чемпионате Европы по самбо

Федерация самбо Украины отказалась от участия в предстоящем чемпионате Европы. Причиной такого решения стал допуск российских и белорусских спортсменов на турнир в нейтральном статусе. В ответ на украинский бойкот глава европейской федерации Сергей Елисеев в очередной раз подчеркнул, что недопустимо смешивать спорт и политику, а президент Международной федерации самбо Василий Шестаков выразил надежду в будущем увидеть украинских атлетов на соревнованиях.

Федерация самбо Украины отказалась от участия в чемпионате Европы, который стартует в Сербии 15 сентября. Причина такого решения — допуск на соревнования российских и белорусских спортсменов, которые смогут выступить на турнире в нейтральном статусе, несмотря на рекомендации Международного олимпийского комитета.

«Мы, атлеты, тренеры и специалисты Федерации самбо Украины, заявляем об отказе от участия в чемпионате Европы... по причине принятого Международной и Европейской федерациями самбо решения о допуске российских и белорусских спортсменов к участию в этих соревнованиях. Мы призываем все национальные федерации самбо... с пониманием отнестись к нашему решению и поддержать нас в нашей борьбе», — говорится в официальном письме, опубликованном на сайте организации.

Однако должного эффекта это заявление не возымело. Глава Европейской федерации самбо (ESF) Сергей Елисеев лишь в очередной раз подчеркнул: в организации не считают правильным смешивать спорт и политику.

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«Руководство ESF выражает сожаление, что сильнейшие спортсмены не выступят на турнире. Тем более что в составе сборной Украины есть и чемпионы мира, и чемпионы Европы... Для нас очень важно, чтобы все атлеты смогли выступить на соревнованиях — независимо от политических ситуаций», — сказал Елисеев в комментарии РИА Новости.

При этом, как сообщили в европейской федерации, российские и белорусские самбисты выполнили все требования, которые были выдвинуты для поездки в Сербию.

«Украинские атлеты уже долгое время — одни из сильнейших на континенте и в мире. Из года в год их команды приезжали на турниры полным составом, выступали во всех весовых категориях всех возрастов. Что бы ни происходило вокруг нас, мы болеем за спортсменов и хотим их роста и развития. Отсутствие настолько сильной сборной — это большая потеря для соревнований. Однако российская и белорусская стороны учли все требования, которые выдвинула Международная федерация самбо для участия в стартах. Эти коллективы будут выступать в нейтральном статусе», — объяснили RT в пресс-службе ESF.

Президент международной федерации (FIAS) Василий Шестаков, в свою очередь, выразил надежду в ближайшем будущем увидеть украинских спортсменов на соревнованиях.

«Я, естественно, хотел бы, чтобы представители всех стран принимали участие в соревнованиях. Но сейчас ситуация складывается таким образом. Очень жаль, потому что украинская команда всегда была в тройке лидеров, всегда выставляла самых сильных самбистов, которые показывали высокие результаты. Спорт объединяет людей. И даже несмотря на такую ситуацию, жизнь продолжается. Спорт всегда будет служить сближению атлетов разных стран», — отметил глава FIAS.

Напомним, что об участии россиян в чемпионате Европы и мира по самбо в 2022 году сообщалось давно: ещё в начале июля эту информацию подтвердил Елисеев. Однако никакой реакции со стороны украинских чиновников тогда не последовало. Получается, хуже в данном случае они сделали своим же спортсменам, которые готовились к одному из главных стартов сезона, а вместо этого остались дома. По мнению главного тренера сборной РФ по спортивному самбо Дмитрия Трошкина, атлеты стали жертвами политической ситуации.

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«Не знаю, идёт ли это решение от сердца и души или по чьей-то указке. Мне судить тяжело. И у нас же ведь никогда не возникало конфликтов с украинскими спортсменами... Ты выходишь на ковёр, жмёшь руку, а потом человек становится тебе близким другом и ты вместе с ним идёшь по жизни. В любой стране мира, в любом городе России все, кто занимался самбо, — одна дружная семья. Мы понимаем, что это геополитика и так устроен мир. Но нам-то делить нечего на ковре, кроме спортивных честных схваток. Конечно, обидно за ребят. Сборная Украины — сильная команда и всегда составляла нам серьёзную конкуренцию. Жаль атлетов. Понимаю, что в этой ситуации они просто попали под замес», — отметил он.

Согласен с Трошкиным и президент центра спорта и образования «Самбо‑70» Ренат Лайшев. По его словам, это решение руководства страны, а не спортсменов.

«Уверен, что сами украинские самбисты не разделяют эту позицию. Они хотят соревноваться, и тренеры их тоже. У нас всегда были замечательные отношения... Как выходить из этой ситуации? Как говорила моя мама: «Сынок, всегда смотри в свою тарелку». Если мы будем тренироваться, повышать внутреннюю конкуренцию, то сделаем свои Олимпийские игры, свою Спартакиаду народов России. Надо акцентировать на этом внимание, привлекать молодёжь. Будет не хуже, чем любые другие чемпионаты», — цитирует Лайшева «Матч ТВ».

Украинцы не первый раз отказываются от участия в соревнованиях, куда допущены россияне. Так, в июне местная федерация дзюдо запретила своим атлетам выступать в Улан-Баторе на турнире Большого шлема и призывала представителей других стран бойкотировать мероприятие. Однако 28 российских спортсменов всё же выступили в Монголии в нейтральном статусе.